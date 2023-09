Procès des attentats : le parquet fédéral requiert la réclusion à perpétuité pour Abdeslam, Abrini, Krayem et El Haddad Asufi

Les procureurs fédéraux poursuivent, mardi, leur réquisitoire sur les peines au procès des attentats du 22 mars 2016, devant la cour d’assises de Bruxelles. Après avoir évoqué les cas d’Oussama Atar et de Sofien Ayari lundi matin, ils continuent avec ceux de Mohamed Abrini, Osama Krayem, Salah Abdeslam, Bilal El Makhoukhi, Ali El Haddad Asufi et Hervé Bayingana Murhirwa.

Bernard Michel et Paule Somers, les représentants du ministère public, ont requis lundi la réclusion à perpétuité à l’encontre d’Oussama Atar, présumé mort. Ils ont également demandé une mise à disposition du tribunal d’application des peines (TAP) de 15 ans, une déchéance des droits civils et politiques ainsi que de la nationalité belge.

Concernant Sofien Ayari, ils ont estimé que le Tunisien avait déjà été suffisamment sanctionné par le tribunal correctionnel de Bruxelles en 2018, qui lui a infligé une peine de 20 ans de prison pour tentatives d’assassinat sur des policiers après la fusillade de la rue du Dries à Forest le 15 mars 2016.

Mardi, les procureurs poursuivront leur réquisitoire pour les six autres hommes reconnus coupables. Ils ont déjà annoncé que, s’agissant d’Abrini, El Makhoukhi, El Haddad Asufi et Bayingana Murhirwa, ils demanderont une déchéance de la nationalité belge.

Mercredi, la parole sera aux avocats de la défense pour leurs plaidoiries sur les peines. L’audience devrait toutefois débuter par quelques considérations techniques. Il a ainsi été convenu que les avocats de la défense qui souhaitent déposer des conclusions à la suite du verdict de culpabilité pourront le faire mercredi matin.

Concernant leurs plaidoiries, les avocats de la défense ont annoncé des durées qui devraient mener les débats jusqu’à vendredi.

Les coupables auront ensuite droit à quelques derniers mots avant que la délibération ne débute.

10h04 : Le parquet requiert la réclusion à perpétuité à l’encontre de Salah Abdeslam

Le parquet fédéral a requis mardi matin la réclusion à perpétuité à l’encontre de Salah Abdeslam, reconnu coupable, en tant que co-auteur, d’assassinats et de tentatives d’assassinat dans un contexte terroriste lors des attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles.

Devant la cour d’assises, les procureurs ont également demandé à ce que l’accusé français soit mis à disposition du tribunal d’application des peines pour la période maximale, soit 15 ans, et qu’il soit déchu de son droit de vote (pour les élections communales et européennes en Belgique).

“Vous ne pouvez octroyer aucune circonstance atténuante“, a asséné la procureure fédérale Paule Somers à l’attention du jury et de la cour, décrivant un homme qui s’est à ce point radicalisé qu’il a repris son engagement terroriste après les attentats de Paris et qu’il a décidé de “continuer sa guerre” et de tuer des victimes innocentes et inconnues.

Si les faits du 22 mars ont pu avoir lieu, c’est grâce à l’aide essentielle que l’accusé a apporté au groupe, a répété le parquet, en écho à son réquisitoire sur la culpabilité.

Prononcer une peine à l’encontre de Salah Abdeslam est “essentiel” pour les victimes, a insisté la procureure. C’est en effet par là qu’elles se sentent reconnues comme telles, a-t-elle ajouté.

Jamais l’accusé ne s’est désolidarisé de ses intentions terroristes, avant ou après les attentats, a encore constaté Paule Somers.

Il n’a pas adressé le moindre mot aux victimes, a également déploré la représentante du parquet fédéral.

Salah Abdeslam mérite dès lors la sanction la plus forte et le parquet a demandé de lui “accorder” la réclusion à perpétuité, une mise à disposition du TAP pour la durée maximale de 15 ans et un retrait du droit de vote (aux élections communales et européennes).

10h38 – Le parquet réclame la perpétuité et la déchéance de la nationalité belge pour Abrini

Le parquet fédéral a requis mardi matin une condamnation à la prison à perpétuité assortie d’une mise à disposition du tribunal d’application des peines (TAP) d’une durée de 15 ans à l’encontre de Mohamed Abrini.

“L’homme au chapeau”, belgo-marocain, reconnu coupable d’assassinats et tentatives d’assassinats dans le cadre du procès des attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles, doit également être privé de ses droits civils et déchu de sa nationalité belge, a réclamé le procureur Bernard Michel.

“Ce qui me frappe chez Mohamed Abrini, c’est sa propension à minimiser son implication dans les faits“, a expliqué le magistrat. “Pourtant ses écrits prouvent sa radicalisation. Il parle notamment des autres membres de la cellule comme des ‘gens très bien, des gens très gentils’, il dit vouloir accompagner Najim Laachraoui dans la mort.”

“Alors qu’il avait déjà vu le carnage causé par les attentats de Paris (du 13 novembre 2015, NDLR), il disparait dans la clandestinité et rejoint la cellule de Bruxelles pour aider à confectionner d’autres bombes“, a ajouté Bernard Michel.

Pour le ministère public, il convient de “punir” “l’homme au chapeau”, qui a renoncé à se faire exploser à Zaventem le 22 mars, mais également de “l’encadrer” car “il se revendique toujours de l’État islamique après six ans de détention et après avoir vu les attentats de Paris et de Bruxelles“.

“Devant des faits aussi odieux, seule la réclusion à perpétuité peut être qualifiée de proportionnée. (…) Il ne faut pas raboter sa peine sous prétexte qu’il a été condamné à Paris“, a assuré le magistrat. Ce dernier a aussi demandé que Mohamed Abrini soit mis à disposition du TAP pour la durée maximale, soit 15 ans. “Sa vie jusqu’ici a montré qu’on ne pouvait pas lui faire confiance“, a-t-il affirmé, précisant que, puisque le Belgo-Marocain purgera sa peine en Belgique, la période de sûreté de 22 ans prononcée en France ne s’appliquerait pas.

Le procureur a aussi mentionné le rapport des experts psychiatres, qui attribue à “l’homme au chapeau” un comportement sociopathique et une importante antisocialité.

Selon le parquet, aucune circonstance atténuante ne peut être reconnue dans le chef de l’homme désormais sans chapeau. Ni ses aveux, rendus, selon l’accusation, inévitables face aux preuves, ni sa collaboration à l’enquête, incomplète et concédée “pour se rendre intéressant“, ne doivent jouer en sa faveur, a affirmé le ministère public.

Enfin, le procureur a demandé à ce que Mohamed Abrini soit privé de ses droits civils et déchu de sa nationalité belge. “C’est important en termes de symbole. Le lien entre la société belge et Mohamed Abrini a été rompu et c’est uniquement de son fait. Il a trahi son pays“, a justifié Bernard Michel. Le magistrat a également pointé la proximité de l’homme au chapeau avec le Maroc, dont il possède aussi la nationalité. “Il a voulu se rendre au Maroc pendant sa cavale, une partie de sa famille y réside encore et il en pratique la religion“, a-t-il listé.

11h00 : Osama Krayem risque la réclusion à perpétuité et une mise à disposition du TAP de 15 ans

Le parquet fédéral a requis mardi matin la réclusion à perpétuité ainsi qu’une mise à disposition du tribunal d’application des peines (TAP) pour la durée maximale légalement prévue, soit 15 ans, à l’encontre d’Osama Krayem.

Devant la cour d’assises chargée de juger les attentats à Bruxelles du 22 mars 2016, qui ont fait 35 morts, les procureurs ont également demandé à ce que le Suédois, qui avait renoncé à se faire exploser dans le métro, soit déchu de son droit de vote en Belgique (aux élections communales et européennes).

La procureure Paule Somers a balayé l’idée d’accorder la moindre circonstance atténuante à l’accusé. Le Suédois a apporté une aide indispensable, tant à l’attaque à l’aéroport de Zaventem que celle dans le métro, a-t-elle estimé.

S’il n’a pas voulu mourir lui-même le 22 mars, renonçant à se faire exploser, il a, par contre, donné la mort à 35 personnes, blessé des centaines de victimes et “sapé à jamais l’avenir de leurs proches“.

Le fait qu’Osama Krayem a refusé de se faire exploser ne doit donc pas non plus être retenu comme circonstance atténuante, a encore poursuivi la procureure fédérale. “Car c’est lui qui a acheté les précurseurs, qui a participé à la confection des bombes et qui a armé la bombe portée par Khalid El Bakraoui“, a-t-elle énuméré. “Le reste n’est que lâcheté. Tuer les autres, oui, se tuer lui-même, non. Aucune victime n’accepterait de considérer cette lâcheté comme une circonstance atténuante.”

11h45 : Le parquet requiert également la réclusion à perpétuité, la déchéance de la nationalité belge ainsi qu’une mise à disposition du TAP de 15 ans pour Ali El Haddad Asufi

Belga – Dessin : Belga / Janne Van Woensel Kooy