Procès des attentats de Bruxelles : l’audience de ce lundi sera entièrement consacrée à Osama Krayem

La personnalité d’Osama Krayem et son rôle dans les attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles seront présentés lundi devant la cour d’assises de Bruxelles.

L’entièreté de la journée sera consacrée au Suédois qui a renoncé à prendre le métro pour y déclencher une bombe. Jeudi, l’audience avait été totalement consacrée à l’accusé Bilal El Makhoukhi. Par manque de temps, le chapitre Ibrahim Farisi a dû être repoussé à cette semaine, il sera abordé mercredi.

Né le 16 août 1992 dans une famille suédoise d’origine palestinienne, Osama Krayem a une grande soeur et un petit frère. Une partie de la famille de son père vit en Syrie. L’ensemble de la famille est musulmane pratiquante, et parle arabe et suédois. Osama a, lui, aussi appris l’anglais et comprend quelque peu le français. Décrit comme très sportif et sociable, son parcours scolaire se passe sans encombre. Après ses études secondaires, il suit une formation en construction.

A partir de 2012, il travaille à la ville de Malmö. Selon ses proches en Suède, Osama Krayem avait une pratique rigoriste de l’islam mais ne présentait aucun signe de radicalisation. Il a cependant commencé à manifester un intérêt pour le conflit syrien et développé une “colère” face à la situation des civils bombardés sur place. Il se replie alors peu à peu sur lui-même.

C’est en 2013 qu’il commence à se radicaliser, en consommant du contenu djihadiste sur internet. Durant l’été 2014, il effectue de nombreuses recherches sur l’Etat islamique (EI) avant de finalement partir pour la Syrie à la mi-août 2014. Il y restera jusqu’à l’été 2015. Il affirme y être allé d’abord pour y effectuer un travail humanitaire, avant de se décider à aller combattre et rejoindre l’EI.

Exécution filmée

De septembre à début janvier, on ne trouve plus trace de lui. Le 3 janvier 2015, il réapparaît sur les radars lors de l’exécution filmée du pilote jordanien, otage de l’EI, dans une cage à Raqqa. Il y est cagoulé et assiste à la mise à mort de l’intéressé. Il envoie ensuite des messages à sa famille restée en Suède, avec qui il entretient des contacts réguliers, pour leur demander s’ils ont reconnu son sourcil. Il reconnaîtra par la suite avoir été présent.

En février 2015, il se blesse au combat et est retiré du front. Il se retrouve dans une maison pour blessés. Durant son séjour en Syrie, on apercevra aussi Osama Krayem sur une photo en train de confectionner des engins explosifs artisanaux destinés à percer le blindage des véhicules militaires dans un lieu considéré comme une usine pour fabriquer des explosifs envoyés dans la foulée partout en Syrie. “Je suis passé par là pour m’amuser mais c’est vrai que j’ai beaucoup appris“, confiera-t-il. Il dira cependant que jamais il n’y a conçu de TATP.

Mi-août 2015, il se décide finalement à quitter la Syrie et l’EI, selon lui, à la suite de divergences de points de vue sur des questions relatives à la foi. Il affirme que son but est alors de rentrer en Suède et qu’il n’a “pas l’intention de faire quoi que ce soit“.

Il revient en Europe en septembre 2015 en compagnie notamment de Sofien Ayari, également accusé dans le cadre des attentats de 2016 à Bruxelles. Ils sont récupérés en Allemagne par Salah Abdeslam. Selon l’enquête, Osama Krayem passe par toutes les planques de la cellule et participe à la fabrication des bombes, ce qu’il nie.

Le 22 mars, il renonce à se faire exploser dans le métro et se débarrasse de la bombe qu’il porte dans un sac à dos dans l’appartement de l’avenue des Casernes, à Etterbeek. Il est arrêté le 8 avril 2016 en compagnie de l’accusé Hervé Bayingana Muhirwa, chez qui il avait trouvé refuge après le 22 mars.

