Près d’un Bruxellois sur quatre ont exprimé de l’antipathie pour les Juifs, selon un sondage

Un sondage Ipsos révèle que l’antisémitisme est encré dans la société belge, notamment à Bruxelles. Le premier sondage de ce genre montre également la faible influence du conflit à Gaza sur le vote des Belges. Ils sont 9% à dire qu’ils attachent beaucoup d’importance aux positions des partis politiques sur ce sujet.

La société belge est-elle antisémite? Un sondage Ipsos, commandé par l’Institut Jonathas (un centre d’étude et d’action contre l’antisémitisme), le laisse penser. Il a été réalisé auprès d’un échantillon de 1.000 personnes et comporte deux volets : l’image des Juifs en Belgique et la guerre à Gaza. L’échantillon a affirmé n’avoir ni sympathie, ni antipathie envers les juifs, tandis que 22% éprouvent de la sympathie et 14% de l’antipathie.

Le Bruxellois plus virulent

Parmi les plus virulents à l’égard de la communauté juive, 14% proviennent de Bruxelles. Plus précisément, près d’un Bruxellois sur quatre ont exprimé de l’antipathie pour les Juifs (22% – échantillon de 100 personnes). Cette aversion se nourrit de préjugés antisémites bien enracinés, tels que “les Juifs contrôlent les médias et les institutions politiques”, et une méconnaissance de la judaïté.

Quant aux préjugés, il ressort de l’enquête que 22% des Belges pensent que les Juifs forment une “race qui ne peut s’assimiler en Europe”, 38% pensent que les Juifs “sont trop présents dans la finance”, dont 48% à l’extrême droite, 42% à l’extrême-gauche et 48% chez les citoyens musulmans. Le sondage montre aussi que 38% des Belges estiment que les Juifs utilisent l’antisémitisme pour défendre leurs intérêts et 39% qu’ils “font subir aux Palestiniens ce que les Allemands leur ont fait subir”.

Solution à deux États

Ce sondage nous apprend que la conflit à Gaza influence peu les électeurs belges. Ils sont 9% à dire qu’ils attachent beaucoup d’importance aux positions des partis politiques sur ce sujet. Dans cette catégorie toutefois, l’enquête révèle une forte proportion d’électeurs musulmans (39%), d’extrême droite (28%) et de Bruxellois (25%).

Quant à savoir quelle issue les personnes sondées souhaitent à ce conflit, 45% des Belges privilégient la solution à deux Etats, 32% n’ont pas d’opinion, 11% souhaitent un Etat binational, 8% un Etat de Palestine dominé par les Arabes et 5% un Etat d’Israël dominé par les Juifs. Pour 64% des sondés, les Belges juifs n’ont rien à voir avec la guerre entre Israël et le Hamas. Pour 68%, ils ne sont pas complices d’un “génocide à l’égard des Palestiniens”.

Au contraire de 28% des sondés qui considèrent que les Belges juifs ont à voir avec cette guerre et de 10% des sondés qui les jugent complices d’un génocide. Dans ce contexte, 58% des personnes interrogées pensent que les Belges juifs subissent une forte hausse de l’antisémitisme du fait de la guerre en cours à Gaza et 63% pensent que les Belges juifs sont inquiets pour leur avenir en Belgique.

Belga –