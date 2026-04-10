Près de 500 PV pour des cyclistes saouls en un an

La police a verbalisé en 2024 près de 500 cyclistes pédalant en état d’ébriété, ressort-il de nouveaux chiffres communiqués par le ministre de la Mobilité Jean-Luc Crucke (Les Engagés), en réponse à une question parlementaire, et cités vendredi dans Het Nieuwsblad, De Standaard, Gazet van Antwerpen et Het Belang van Limburg.

En 2024, 461 procès-verbaux ont été dressés à l’encontre de conducteurs de “deux-roues non motorisés” en état d’ébriété. Dans 270 cas, cela a également entraîné le retrait du permis de conduire des cyclistes concernés. Les contrevenants dans ce cas se voient non seulement infliger une amende, mais doivent également laisser leur voiture ou leur moto au garage pendant un certain temps.

Les polices de Gand et Louvain tiennent toutefois à apporter un peu de nuances. La police n’est pas spécifiquement à la recherche de cyclistes saouls, selon le porte-parole de la police gantoise. “La plupart de nos constatations découlent du fait que, lors d’un accident, nous soumettons toutes les parties concernées – y compris les cyclistes – à un test d’alcoolémie“, ajoute-t-il.

Belga