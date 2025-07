Premier jour des soldes : les commerçants bruxellois mitigés

Selon un sondage réalisé par le Syndicat neutre pour indépendants (SNI) à propos des espoirs et des attentes des détaillants, on y apprend que les stocks proposés aux clients “sont à peu près au niveau de l’année dernière”.

Alors que les soldes ont démarré ce mardi 1er juillet, les commerçants pointent les soldes d’été comme un moment important, permettant de “garder un contact direct avec le client”. 60% des personnes interrogées par le SNI ont encore entre 20 et 40% de leur collection et rayon, et pour 25% d’entre elles, les stocks s’élèvent à 60%. Ainsi, il y aura donc “du 30% de réduction dès les premiers jours et cela devrait vite s’accentuer”.

Les commerçants sondés se disent “désabusés” et dénoncent la pression de plus en plus forte des centres commerciaux périphériques, ainsi que celles de plateformes d’e-commerce et “leurs réductions à longueur d’année”.

■ Reportage de Meryem Laadissi, Marjorie Fellinger et Pierre Delmée