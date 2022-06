Pour la première fois, une course est organisée dans les jardins du Palais royal

Les coureurs n’ont cependant pas pu entré dans le Palais royal même.

Ce matin avait lieu l’Urban Trail, une course à pied de 7 ou 12 km (les deux distances partiront et arriveront sur la Place de la Monnaie.) devant et à travers de nombreux bâtiments bruxellois. Parmi ces bâtiments, on retrouve également pour la première fois le Palais royal. Si les coureurs n’ont pas pu y entrer à l’intérieur, ils ont tout de même pu traverser les jardins. Beaucoup s’y arrêtent pour le visiter. Chaque participant va à son rythme, pas de chronomètre pour cette course.

Autre lieu visité ; l’imprimerie de la banque nationale. Ce bâtiment a été construit en 1950 et il est rare de pouvoir y pénétrer. Parmi les autres édifices, il y a l’Hôtel de Ville, les Halles Saint-Géry, le cinéma Palace ou encore le musée de la bande dessinée.

En tout, 4.000 personnes venues de tout le pays ont participé à l’Urban Trail.

■ Reportage de Marine Guiet, Camille Dequeker et Paul Bourrières