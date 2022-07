Pour la première fois à Bruxelles, les passionnés de BMX s’affrontent à l’Urban sessions

Dans le parc Josaphat, 1.200 m² de modules et de sauts ont été installés. Depuis le 30 juin, les amateurs et moins amateurs de BMX s’affrontent.

Depuis quatre jour, le parc Josaphat est la scène du sport urbain. Une partie du parc est destiné à l’initiation au BMX alors que l’autre partie, on retrouve une grande compétition. De ce côté-là, les modules sont plus impressionnants et les athlètes ont un autre objectif : gagner.

Des sportifs de haut-niveau sont en compétition. Ce dimanche midi, la finale des femmes de BMX freestyle a eu lieu. Parmi elles, on retrouve la numéro une mondiale, Hannah Roberts, qui a d’ailleurs remporté la compétition. En plus du BMX, on retrouve d’autres sports urbains comme le skateboard ou encore le breakdance.

L’événement a accueilli plus de 25.000 visiteurs jusqu’à ce dimanche, jour de clôture.

■ Reportage de Camille-Flora Damanet, Marjorie Fellinger et François-Xavier De Bels