Paris : près de 200 voyageurs coincés toute la nuit dans un Thalys vers Bruxelles

Quelque 200 voyageurs ont dû passer la nuit de mardi à mercredi dans un Thalys à Saint-Denis, non loin de la gare de Paris-Nord, a confirmé mercredi un porte-parole de la compagnie de trains à grande vitesse à Belga. Leur train était tombé en panne en raison de la chaleur. Les passagers ont pu reprendre leur voyage mercredi matin. Plusieurs voyageurs indiquent toutefois à la VRT qu’ils ont dû trouver une solution pour retrouver la Belgique via un taxi ou un autre train. En prime, en raison d’une panne d’électricité dans le nord de la France, aucun train ne circulait dans la région ce mercredi matin.

Selon des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux et des témoignages recueillis par Het Laatste Nieuws, il faisait très chaud dans le train. Thalys a reconnu qu’il y avait eu un problème de climatisation durant une heure. La compagnie ferroviaire a également confirmé qu’une fenêtre avait été brisée, comme le montrent certaines vidéos.

I am in the #thalys from #paris to #Brussels close to #saintdenis @thalys_en @thalys_nl @NewsroomThalys can you please do something? People want to leave the train after 4h in the heat pic.twitter.com/hYJUAP0ngT

— Vincent Brenn (@vinbrenn) July 19, 2022