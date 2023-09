“On a des personnes couchées par terre, droguées, devant nos portes”

Le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort a invité des citoyens et organisations de quartiers ce vendredi matin à une réunion autour de la problématique de la drogue dans plusieurs quartiers de la capitale, dont ceux de Ribaucourt et Yser. Cette réunion a pour objectif de faire le point sur la situation à Bruxelles. “On a des personnes qui sont couchées par terre, droguées, complètement inconscientes. Et des enfants avec les parents passent à côté. C’est compliqué de voir qu’il y a des personnes qui veulent juste aller travailler, sortir de leur maison, et devant leur porte, ils retrouvent des groupes de gens qui sont en train de se droguer. Les personnes qui veulent aller travailler ne peuvent pas sortir sauf s’ils donnent de l’argent”, a notamment témoigné le comité de quartier Victoria Régina à notre micro.

Des dizaines de comités de quartier et d’organisations ont appelé dans une lettre ouverte à prendre le problème à bras-le-corps. Les comités de quartier ont demandé à Rudi Vervoort (PS) et aux bourgmestres de Bruxelles, Anderlecht, Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Gilles et Saint-Josse-ten-Noode d’agir d’urgence.

