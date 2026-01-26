Nouveau visage pour la place Van Meenen à Saint-Gilles

Si la place Van Meenen ne se limite pas à un simple carrefour, elle fait partie d’une continuité verte qui traverse Saint-Gilles, en lien avec l’avenue Adolphe Demeur et plusieurs parcs et jardins de la commune. Le projet de réaménagement prévoit donc de renforcer ce maillage végétal par la plantation de 26 arbres supplémentaires et la création de jardins de pluie.

De son côté, le parvis de l’Hôtel de Ville est au coeur du projet. Celui-ci est amené à devenir un espace ouvert, accessible et accueillant, propice donc, aux rencontres et aux activités tout au long de l’année. L’Hôtel de Ville sera également mieux relié à la place, afin d’encourager les habitants à s’approprier ce bâtiment emblématique de la vie saint-gilloise.

La transformation s’étendra aussi à l’avenue Adolphe Demeur, qui sera réaménagée, végétalisée et partiellement piétonnisée entre l’avenue Dejaer et la place Van Meenen. L’objectif affiché est clair : réduire le trafic de transit et améliorer le cadre de vie des riverains.

■ Extrait de l’interview de Catherine Morenville (Ecolo), échevine de la Mobilité dans Bonjour Bruxelles (23/01/26)