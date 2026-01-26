Nouveau visage pour la place Van Meenen à Saint-Gilles

Plus verte, plus calme et plus conviviale : la place Maurice Van Meenen va faire l’objet d’un vaste réaménagement. Objectif : transformer ce carrefour très fréquenté en un véritable cœur de quartier, au service des habitants et de la vie locale.
Située au sud-est de la Région bruxelloise, au cœur du triangle de Saint-Gilles, la place Maurice Van Meenen occupe une position centrale dans la commune. En effet, elle relie le haut et la bas de Saint-Gilles, entre la prison, l’Hôtel de Ville, la Barrière, le Parvis et la Porte de Hal. Longtemps connue en tant que “parking à ciel ouvert”, la place est aujourd’hui appelée à changer de rôle.
Si la place Van Meenen ne se limite pas à un simple carrefour, elle fait partie d’une continuité verte qui traverse Saint-Gilles, en lien avec l’avenue Adolphe Demeur et plusieurs parcs et jardins de la commune. Le projet de réaménagement prévoit donc de renforcer ce maillage végétal par la plantation de 26 arbres supplémentaires et la création de jardins de pluie.
De son côté, le parvis de l’Hôtel de Ville est au coeur du projet. Celui-ci est amené à devenir un espace ouvert, accessible et accueillant, propice donc, aux rencontres et aux activités tout au long de l’année. L’Hôtel de Ville sera également mieux relié à la place, afin d’encourager les habitants à s’approprier ce bâtiment emblématique de la vie saint-gilloise.
La transformation s’étendra aussi à l’avenue Adolphe Demeur, qui sera réaménagée, végétalisée et partiellement piétonnisée entre l’avenue Dejaer et la place Van Meenen. L’objectif affiché est clair : réduire le trafic de transit et améliorer le cadre de vie des riverains.
■ Extrait de l’interview de Catherine Morenville (Ecolo), échevine de la Mobilité dans Bonjour Bruxelles (23/01/26)
Ce choix n’est évidemment pas sa conséquence pour le stationnement : il implique la suppression de 71 places de parking sur les 135 existantes. En contrepartie, la commune prévoit davantage d’espaces piétons, 72 arceaux à vélos et un parking souterrain pouvant accueillir 100 vélos.
Selon la commune, ce réaménagement conséquent a été conçu avec l’aide des habitants, des commerçants et des associations locales. À l’issue d’un concours d’architecture, c’est le bureau Multiple qui a été choisi pour porter le projet, avec une volonté de préserver l’identité de la place et ses usages traditionnels, comme le marché et les brocantes.
Le projet de réaménagement de la place Maurice Van Meenen est soumis à enquête publique jusqu’au 24 février 2026. Une commission de concertation est prévue le 10 mars 2026. D’ici là, les habitants et usagers ont encore la possibilité de faire entendre leur voix sur l’avenir de ce lieu central de Saint-Gilles.
Rédaction – Images : bureau d’architecture Multiple