Neuf projets valorisant le patrimoine se partagent un million d’euros de la Loterie nationale

La Loterie nationale a dévoilé jeudi les neuf lauréats de son appel à projets lancés au printemps à l’attention des établissements scientifiques fédéraux dans le but de valoriser le patrimoine, la science et la culture. Ces neuf projets portés notamment par les Archives générales du Royaume, la Bibliothèque royale de Belgique, l’IRPA ou encore les Musées royaux d’Art et d’Histoire ou des Beaux-Arts bénéficieront ensemble d’un million d’euros, indique-t-elle dans un communiqué.

La Loterie avait invité au début de l’année les dix établissements scientifiques du pays à imaginer “des projets ambitieux visant à renouveler leur mode de fonctionnement, à toucher des publics nouveaux et diversifiés et à mieux faire connaître la Belgique“. Cet appel a été entendu par les institutions culturelles fédérales qui ont déposé 20 projets qu’elles ont ensuite eu l’occasion de défendre devant un jury. Au final, neuf projets proposés par cinq établissements ont été retenus.

Trois projets défendus par les Archives générales du Royaume (AGR) ont ainsi été plébiscités par le jury dont une exposition itinérante multilingue qui fait revivre le passé économique de l’Est de la Belgique (80.000 euros). ‘Bruxelles disparue’ (60.000 euros) fait revivre, quant à elle, des quartiers disparus de la capitale à partir d’archives originales, d’une exposition à Train World et d’un parcours dans l’espace public. Le troisième projet, ‘Eclairer la Belgique’, soutenu à hauteur de 80.000 euros, propose, quant à lui, une collection de plus de 250.000 photos numérisées de la police.

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Deux initiatives portées par la Bibliothèque royale de Belgique (KBR) ont également été distinguées: ‘Filosofia & Fortuna’ (200.000 euros) qui fait dialoguer manuscrits du Moyen Âge et œuvres de l’artiste contemporain Johan Tahon. ‘BelgicaPress’, l’autre projet, permettra de préserver et mettre à disposition du plus grand nombre des millions de pages de journaux (200.000 euros).

‘Het Lam Gods onderweg’, porté par l’IRPA et qui retrace dix années de recherches pionnières en matière de restauration à travers une expérience interactive et itinérante, s’est vu octroyer 93.000 euros.

Le film Het Museum van België des Musées royaux d’Art et d’Histoire (MRAH) bénéficiera d’un soutien de 50.000 euros. Ce projet qui ne se limite pas à présenter le travail quotidien de préservation du patrimoine, selon ses auteurs, s’interroge également sur le rôle des musées dans la société de demain.

Enfin, les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique (MRBAB) ont obtenu 37.000 euros pour leurs projets ‘Learn & Creative stations’ qui s’intéressent à la manière dont l’art est vécu par les visiteurs des musées. Un second subside de 200.000 euros leur a été accordé pour le projet consacré à Magritte, Schuiten et Peeters.

Belga – Photo : Belga Image