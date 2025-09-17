“MR = racistes”, “GLB = fasciste” : le lieu d’une conférence organisée par le MR à Anderlecht tagué

Les murs de la salle Birmingham à Anderlecht, où doit se tenir ce mercredi soir une conférence intitulée “Quelles mesures face aux frères musulmans ?” organisée par le centre Jean Gol, le centre de réflexion du MR, ont été tagués durant la nuit, a constaté le média en ligne bruxellois Bruxelles Dévie. Sur ces murs, on peut y lire “MR = racistes”, “GLB = fasciste”.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Bruxelles Dévie – BXDV (@bruxelles.devie)

Sont attendus en tant qu’intervenants à cette soirée le président du MR Georges-Louis Bouchez, l’avocat Marc Uyttendaele, le journaliste franco-algérien Mohamed Sifaoui et le député fédéral Denis Ducarme.

Plusieurs mouvements activistes avaient appelé à l’annulation de cette conférence qu’ils jugent islamophobe. Il y a quelques jours, le Centre Jean Gol annonçait sur ses réseaux sociaux : “Face aux nombreuses pressions pour faire annuler cette conférence, nous avons décidé de lui donner encore plus d’ampleur. Nous la relocalisons dans la grande salle Birmingham à Anderlecht et ajoutons deux orateurs de poids.”

BX1 – Photo : Bruxelles Dévie