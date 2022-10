Mont des Arts – Violences sexuelles dans l’audiovisuel : comment rompre le cercle infernal ?

C’était il y a 5 ans. Un article parait dans le New York Times le 5 octobre 2017. Harvey Weintein, producteur reconnu, à la tête de Miramax, est accusé d’agressions sexuelles par plusieurs actrices. S’en suit une enquête du New Yorker et les témoignages affluent, le mode opératoire des agressions se confirme.

Un milieu qui, en Belgique, fait le dos rond à ce mouvement. Car sur les tournages, en cinéma et en télé, le climat est souvent pesant et les violences sexistes ne diminuent pas, bien au contraire. Précarité de l’emploi, recrutement par cooptation, forte hiérarchisation des métiers, rapports d’intimité manipulés au nom de l’Art .. les causes sont multiples, renforcent la loi du silence et garantissent l’impunité des abuseur.euse.s.

Une situation inquiétante à tel point qu’une campagne de formation à destination des producteur.trices et des professionnel.les de l’audiovisuel est lancée. Mais sera-t-elle suivie, sachant qu’elle n’est pas obligatoire ? Et que peut-on mettre en place pour que cessent enfin ces violences sexistes et sexuelles ?

■ Mont des Arts avec Alice Godart (asbl Paye ton tournage), Marie Indeko Loleke, (comédienne), Elli Mastorou (collectif Elles font des films) et François Touwaide (producteur)