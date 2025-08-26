Molenbeek invite ses habitants à une réunion après la série d’incidents de tir de l’été

L’initiative intervient à la demande de plusieurs riverains, inquiets après une succession d’incidents de tir survenus ces derniers mois dans la commune.

La commune de Molenbeek-Saint-Jean a invité ses habitants à participer vendredi à une réunion consacrée à la sécurité publique, a annoncé mardi le bourgmestre faisant fonction, Amet Gjanaj (PS).

Durant l’été, Molenbeek a été à plusieurs reprises le théâtre d’échanges de coups de feu, très probablement liés à une guerre de territoires entre bandes de trafiquants de stupéfiants. Le quartier des rues de l’École et de la Perche, situé à proximité du parc Bonnevie et non loin de la maison communale, a particulièrement été touché.

D’après les chiffres disponibles, plus de 22 incidents de tir ont déjà été enregistrés depuis le 5 juillet en région bruxelloise. Depuis le début de l’année, ce total s’élève à 57. Dans un courrier adressé aux habitants, le bourgmestre faisant fonction a expliqué que cette réunion devait permettre de réfléchir collectivement à des solutions concrètes pour contrer les violences liées au trafic de drogue. Les services communaux, la zone de police Bruxelles-Ouest ainsi que le service communal de prévention prendront part aux discussions. “Il est indispensable que les habitants puissent exprimer leurs inquiétudes et partager leurs propositions”, a souligné Amet Gjanaj dans cette invitation.

Selon lui, le dialogue avec la population est “une étape nécessaire” pour restaurer un climat de confiance et renforcer la sécurité. La réunion se tiendra vendredi à 18h00. Elle est ouverte à tous les Molenbeekois souhaitant s’informer ou contribuer au débat sur la lutte contre les violences armées.

