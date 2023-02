Molenbeek-Dilbeek : voici à quoi ressemblera l’entrée du ring sur la chaussée de Ninove

La Flandre, via son organisme Werken Aan de Ring, prévoit des travaux prochainement à cet endroit.

D’ici 2025, les entrées et sorties du Ring de Bruxelles, à hauteur de la chaussée de Ninove à Molenbeek-Saint-Jean et Dilbeek devraient avoir un nouveau visage. La Flandre, via sa structure Werken Aan de Ring (en charge des travaux de mobilité liés au Ring), va revoir entièrement la zone.

Ainsi, “les embouteillages sont fréquents sur le Ring à hauteur de la chaussée de Ninove (N8). En effet, les différentes bretelles d’accès de cette zone du Ring sont très proches les unes des autres, ce qui entraîne un grand nombre de mouvements d’entrée et de sortie“, explique Werken Aan de Ring, “Cela crée des situations de circulation dangereuses et des embouteillages. En raison des embouteillages au niveau des bretelles d’accès, la circulation sur la chaussée de Ninove est également trop souvent à l’arrêt et les riverains doivent faire face à un trafic de fuite très important. Pour résoudre ces problèmes, nous allons procéder au réaménagement des bretelles d’entrée et de sortie entre la N8 et le Ring“.

Des travaux au niveau du carrefour de la chaussée de Ninove

Concrètement, “les bretelles seront conçues comme un carrefour, contrôlé par des feux de circulation“, soit un SPI en termes techniques. Les différentes bretelles fusionneront donc en un grand carrefour au-dessus du ring : “l’avantage est que les mouvements du trafic virant à gauche pourront être simultanés et ne se croiseront pas. Cela permettra de fluidifier le trafic et de réduire les risques de conflits entre véhicules“.

Au cours du réaménagement de la bretelle de la chaussée de Ninove, les différents usagers de la route seront pris en compte, explique l’organisme flamand : “cyclistes, piétons, transports publics et autre trafic motorisé doivent pouvoir l’emprunter facilement et en toute sécurité“. Pour ce faire, “du côté nord et sud du carrefour contrôlé par les feux, les cyclistes disposeront d’une piste cyclable séparée et surélevée. Légèrement au sud, au niveau de la Liv. Walravenslaan, un pont au-dessus du Ring accueillera également les cyclistes“, ajoute Werken Aan de Ring.

La bretelle Kattebroek disparaît

De même, les bretelles à hauteur de la Kattebroekstraat disparaîtront, jugées trop proches de celles de la chaussée de Ninove, ce qui “entraîne de nombreux rabattements et insertions sur une courte distance, avec pour conséquence des situations dangereuses et des embouteillages“.

Alors qu’à cet endroit la rivière Molenbeek est canalisée, “nous rouvrirons le tronçon du ruisseau qui passe sous la nouvelle piste cyclable du Ring : les berges seront rendues naturelles, ce qui permettra de restaurer l’écosystème et la biodiversité. Le ruisseau joue également le rôle d’un bassin d’orage supplémentaire“, explique Werken Aan de Ring. Un tunnel sera aussi creusé pour la faune au niveau de la Kattebroekstraat, afin de relier la réserve Wolfsputten, le Kattebroek et le Scheutbos.

Quel calendrier ?

Concrètement, la phase d’étude s’est achevée à l’automne dernier. En parallèle avait débuté, au printemps, une phase de conception qui s’étale jusqu’à l’automne 2023. Le contractant sera désigné au cours de l’hiver 2023-2024, avec une mise en oeuvre projetée à l’automne 2024. La fin des travaux est prévue au printemps 2025.

Durant les travaux, des embarras de circulation seront à prévoir à ces deux endroits puisque “afin d’aménager les nouvelles bretelles, la démolition du pont existant et la construction du nouveau entraîneront de nombreuses nuisances. La circulation devra être déviée“, prévient l’organisme en charge des travaux.

