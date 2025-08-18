Molenbeek appelle à une approche globale contre les violences liées à la drogue

À Molenbeek-Saint-Jean, frappée par une série d’incidents de tirs liés principalement au trafic de stupéfiants, le bourgmestre faisant fonction Amet Gjanaj (PS) plaide pour une approche “holistique” combinant sécurité, prévention et action sociale.

“Les gens qui recrutent à Molenbeek n’habitent pas ici. Il faut empêcher la drogue d’arriver à Anvers. Il faut donc travailler avec de nombreux acteurs: le ministre Quintin, la conférence des bourgmestres, le conseil régional de sécurité”, a-t-il déclaré lundi à l’agence de presse Belga.

Le bourgmestre précise qu’un collège communal se réunit ce lundi pour les affaires courantes et évoquera “évidemment” les violences des derniers jours. “Tous les jours, la police travaille, des arrestations sont menées, des saisies de drogues opérées. Nous avons demandé des effectifs supplémentaires et je rejoins l’appel du procureur du Roi Julien Moinil pour plus de moyens”, a-t-il souligné.

À l’échelle locale, Amet Gjanaj insiste sur la mobilisation de l’ensemble des services communaux : “En plus du travail policier, nous devons créer des opportunités pour les gens. Le trafic de stupéfiants est une entreprise avec des profits juteux. Nous voulons enrayer le recrutement de jeunes. Malheureusement, les mesures Arizona risquent de fragiliser certains publics et de les rendre plus vulnérables aux réseaux.”

L’opposition libérale estime pour sa part que le collège communal est dépassé par la situation. “Face à la défaillance manifeste du collège, le MR de Molenbeek appelle la Région à prendre des mesures exceptionnelles, comparables à une mise sous tutelle en matière de sécurité”, a affirmé la cheffe de file locale Gloria García Fernandez. Du côté fédéral, le ministre de l’Intérieur Bernard Quintin (MR) assure “agir fermement”. Selon son porte-parole Veli Yüksel, la police judiciaire fédérale de Bruxelles a renforcé ses effectifs, passés de 671 agents en janvier à 720 en juillet, avec 70 recrutements en cours.

