Météo : pas de pluie à l’horizon avant dimanche

Le temps sera sec et largement ensoleillé sur la plupart des régions mercredi après-midi, à l’exception du littoral où il fera davantage nuageux, selon les dernières prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM).

Les maxima se situeront entre 10°C à la mer et 16°C dans le centre ou en Gaume. Le vent sera modéré, devenant assez fort à la mer, de nord à nord-est. Mercredi soir, le temps sera marqué par de larges éclaircies mais lors de la nuit prochaine, un front nuageux progressera du nord du pays vers le sud, qu’il n’atteindra qu’à l’aube.

Les minima se situeront entre 1 et 8°C mais dans certaines vallées de l’Ardenne, le mercure pourrait chuter entre 0 et -5°C. Le vent modéré de nord-est deviendra plus faible dans les terres. A la mer, il sera d’abord assez fort avant de devenir plus modéré. Jeudi, les nuages, nombreux en beaucoup d’endroits, devraient finir par s’effacer au profit d’éclaircies de plus en plus larges. Les maxima oscilleront entre 9 ou 10°C à la mer et 17°C en Gaume, sous un vent de nord. La pluie, sous forme d’averses, n’est pas attendue avant dimanche, selon l’IRM.

Belga