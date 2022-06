Météo : les températures grimpent avant un climax samedi

Le thermomètre affichera ce jeudi 26 degrés dans le centre, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM).

Aujourd’hui, la journée sera à nouveau ensoleillée avec, par moments, des voiles d’altitude. Le vent sera généralement faible de nord-est ou de directions variées. Ce soir et cette nuit, le temps restera sec avec de larges éclaircies et des champs nuageux passagers. Les minima ne descendront pas en dessous de 18 degrés à Bruxelles. Le vent deviendra faible et virera au secteur sud à sud-est.

Vendredi, le temps sera sec et ensoleillé, avec des voiles d’altitude dont la densité diminuera graduellement à partir de l’ouest. Il fera très chaud avec des maxima autour de 29 degrés.

Samedi, le temps restera encore ensoleillé. Cette journée constituera le point culminant de cet épisode de forte chaleur, avec des températures caniculaires; les maxima seront en effet compris entre 30 et 35 degrés (voire très localement un peu plus) dans l’intérieur des terres.

Quant à la qualité de l’air à Bruxelles, elle sera “ assez bonne” ce jeudi et deviendra “très médiocre” dans les prochains jours, annonce Bruxelles Environnement via son baromètre. L’organisme bruxellois informe quotidiennement et en temps réel de l’évolution des particules polluantes dans la capitale.

A.V. et Belga – Photo : Belga