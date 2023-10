Manifestation nationale contre le projet d’interdiction de manifester, 10.000 personnes selon les organisateurs

La crainte principale des manifestants est que cette loi ne devienne un levier pour restreindre les manifestations, même pacifiques.

La société civile et les trois syndicats, en front commun, se réunissent ce jeudi pour manifester contre le projet de loi du ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open VLD). Selon les organisateurs, ce projet d’interdiction judiciaire de manifester menace le droit démocratique “fondamental” à la manifestation.

Plus de 10.000 personnes, selon les chiffres des syndicats, se sont donné rendez-vous dès 10h00 devant le cabinet Van Quickenborne au 50 boulevard du Jardin botanique. En musique et sous les fumigènes, ils ont offert une toilette publique au ministre de la Justice. Des prises de parole de la FGTB, de la CSC, de la CGSLB, d’Amnesty International, de Greenpeace et de la Ligue des droits de humains ont également lieu.

Vers la place Rouppe

Le cortège vert, rouge, et bleu aux couleurs des syndicats, se rendra ensuite aux sièges des partis de gauche du gouvernement fédéral (Ecolo, Groen, et PS, Vooruit) pour “leur faire comprendre qu’ils commettraient une grave erreur en votant cette loi liberticide“, ont annoncé les organisateurs dans un communiqué. “Si la loi anti-casseurs est votée, il y aura un avant et un après avec le PS et Ecolo“, affirmait jeudi matin Thierry Bodson au journal Le Soir. Le cortège se disloquera place Rouppe plus tard dans la journée.

La crainte principale des manifestants est que cette loi ne devienne un levier pour restreindre les manifestations, même pacifiques. Une des parties de ce texte concerne en effet l’interdiction judiciaire de manifester, qui permet aux juges d’interdire aux “casseurs”, ou aux émeutiers, de manifester pendant un certain temps (jusqu’à trois ans).

“Des personnes engagées dans les causes sociales, environnementales, etc. risquent à l’avenir une double condamnation, et une interdiction de se rendre dans des manifestations légales. Les amendements proposés par le gouvernement ne nous rassurent pas du tout“, ont affirmé les organisateurs dans un communiqué.

Belga