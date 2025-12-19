Manifestation des agriculteurs : bilan des dégâts dans le quartier européen

La colère des agriculteurs a-t-elle payé ? L’Europe freine son accord avec le Mercosur et le reporte à quelques mois. En attendant, la manifestation des agriculteurs a provoqué le chaos jeudi. Ils étaient environ 7000 accompagnés d’un millier de tracteurs à défiler vers le quartier européen et au passage, les manifestants ont provoqué de nombreux dégâts.

Autour du Parlement européen et de la place du Luxembourg, le bilan est lourd. Des pavés arrachés, des feux d’artifice, des barrières de sécurité détruites, des trottinettes incendiées, des pneus brûlés créant un imposant nuage de fumée noire visible d’un peu partout à Bruxelles… Le quartier européen porte encore ce matin les traces visibles de la colère agricole.

Le nettoyage a commencé dès le départ des tracteurs jeudi soir vers 17h, avec un dispositif exceptionnel de Bruxelles-Propreté.

La police est intervenue à plusieurs reprises, avec canons à eau et gaz lacrymogènes, pour empêcher certains manifestants de forcer les barrages de sécurité liés au sommet européen. Lors de l’évacuation de la place du Luxembourg, un homme a été grièvement blessé à la tête. La zone de police Bruxelles Ixelles a procédé à au moins deux arrestations judiciaires.

Mais les conséquences ne se sont pas arrêtées au centre-ville. Le départ des tracteurs a provoqué d’importantes perturbations routières autour de Bruxelles.

En fin de journée, alors que le millier d’engins agricoles quittait la capitale, plusieurs axes stratégiques ont été saturés. Des groupes de tracteurs se sont notamment dirigés vers le ring de Bruxelles, avec des ralentissements majeurs et des files importantes signalés à hauteur de Hal, mais aussi au carrefour Léonard, point névralgique entre Bruxelles et le Brabant wallon.

■ Explications d’Anaïs Corbin dans Bonjour Bruxelles avec interview d’Adel Lassouli, porte-parole de Bruxelles Propreté