Maltraitance des enfants : l’introspection du mouvement sportif

En 2020, l’Administration générale du Sport – l’Adeps- a contribué à une étude européenne menée par l’Université d’Anvers. Les résultats spécifiques au milieu sportif en Fédération Wallonie-Bruxelles ont été dévoilés ce vendredi 19 novembre par la criminologue, Tine Vertrommen, en présence de la Ministre des Sports, Valérie Glatigny.

Le nom de l’étude complète est ” CASES : La maltraitance des enfants dans le sport – Statistiques européennes “. Si l’on creuse dans les chiffres, on peut remarquer plusieurs éléments intéressants qui ont été mis en exergue dans un communiqué de l’Adeps. D’une manière générale, 86% des sondés déclarent que leur expérience globale du sport avant leurs 18 ans est bonne à très bonne. 1472 francophones âgés de 18 à 30 ans ayant pratiqué une activité physique et sportive ont répondu à cette étude en ligne.

5 formes de violences ont été analysées

La violence psychologique constitue le premier type de violence la plus fréquente subie en milieu sportif pour 67.6% des sondés. La violence physique est seconde (51.8%) devant la violence sexuelle sans contact (40.6%), la négligence (40.2%) et la violence sexuelle avec contact (25.4%).

Selon le panel, la violence psychologique reste la principale violence interpersonnelle subie (76.4%) devant les violences sexuelles sans contact (59.6%), avec contact (47.7%), la violence physique (47%) et enfin la négligence (40%). On constate que (seulement) 20% des sondés disent ne pas avoir subi de violence interpersonnelle dans le sport (13.7% en dehors du milieu sportif).

►ARTICLE // Harcèlement en millieu sportif : les clubs devront se doter de “délégués éthiques”

►INTERVIEW // Les athlètes féminines se mobilisent avec l’opération #balancetonsport

L’entraineur constitue la personne provoquant le plus de négligence

La fonction de l’auteur de la violence a notamment été analysée. Il ressort que l’entraineur constitue la personne provoquant le plus de négligence (31.7%) et de violence physique (33.3%). La violence psychologique est majoritairement imputée aux coéquipiers (41.8%) tout comme la violence sexuelle sans (37.1%) et avec contact (34.6%). Si la négligence, les violences psychologique et physique se déroulent dans ou à proximité d’une infrastructure sportive, la violence sexuelle sans et avec contact se concentre dans les vestiaires et les douches.

Pour toutes les formes de violence, la majorité des sondés reconnaît ne pas en avoir parlé. On constate toutefois que 32.9% des sondés victimes de violence sexuelle avec contact ont divulgué leur expérience à des instances extrasportives alors que pour des faits de violence psychologique, la famille constitue le cadre de divulgation privilégié. Pour toutes les formes de violence, il apparaît que le milieu sportif ne constitue pas la sphère dans laquelle on s’ouvre des violences subies.

►REPORTAGE // #BalanceTonSport : des témoignages forts contre le sexisme dans le sport

Il y a encore du travail

l’Administrateur général de l’Adeps, Alain Laitat déclare que “Cette étude conforte le travail entamé depuis plusieurs années. Mais elle va nous permettre d’affiner et de préciser les orientations de nos services et de nos actions vers les pratiquant.e.s, les cadres sportifs ainsi que vers les structures, clubs et fédérations. A cet égard, l’Adeps s’est doté de nouveaux instruments au travers du décret éthique par la mise en place d’un Observatoire du sport. De manière spécifique au sport de haut niveau, nos sportifs de haut niveau bénéficient gratuitement du CAPS – Cellule d’Aide à la Performance Sportive- qui a développé, à notre initiative, une approche et un accompagnement spécifique au niveau psychologique”.

Enfin, l’ADEPS précise dans son communiqué qu’elle participe, toujours en collaboration avec YAPAKA et d’autres acteurs, à plusieurs projets et initiatives qui viennent nourrir les actions de prévention de la maltraitance.

J.M., Photo : Belga