Malgré la pluie ce samedi, la deuxième journée de Couleur Café était à guichet fermé

Le festival bruxellois Couleur Café entamait samedi sa deuxième journée de festival, avec en tête d’affiche la légende du dancehall et du reggae Shaggy. La journée d’ouverture a été un franc succès auprès d’un public exubérant, pleinement heureux de retrouver l’ambiance de Couleur Café après trois ans d’absence.

Youssou N’Dour, Blck Mamba, The Comet is Coming et le régional de l’étape, Zwangere Guy, ont donné le ton dès vendredi. Panda Dub a pu clôturer la première journée du festival en fanfare dans le décor du Théâtre de verdure, au parc d’Osseghem.

23.000 personnes présentes samedi

Samedi, 23.000 personnes étaient attendues lors d’une journée à guichets fermés, même s’il reste à voir si tout le monde bravera la pluie. L’affiche du jour promet d’être un autre voyage de découverte pour les mélomanes avec beaucoup d’influences du monde, ainsi que le collectif de rap belge Niveau 4. Le chanteur Shaggy a également fait bouger le public avec ses classiques dansants bien connus et l’icône de la techno Carl Craig était également au programme.

Dimanche, il y aura deux autres matches à domicile pour Nitrogen et Lefto. Les fêtards français de Dub Inc reviennent déjà pour la quatrième fois à Couleur Café et la rappeuse argentine Nathy Peluso clôturera le festival sur la scène principale.

Belga – Photo : BX1