L’Union Saint-Gilloise étrille OH Louvain 5 à 0 grâce à des débuts de mi-temps tonitruants

Les Unionistes menaient déjà 2-0 après quatre minutes de jeu.

L’Union Saint-Gilloise l’a emporté à domicile dimanche face à Oud-Heverlee Louvain (5-0) pour le compte de la deuxième journée de Jupiler Pro League. Les hommes de Sébastien Pocognoli démarraient la rencontre tambour battant en ouvrant le score après moins d’une minute de jeu. Auteur d’une très belle infiltration dans le rectangle, Adem Zorgane centrait parfaitement pour Anan Khalaili qui n’avait plus qu’à pousser le cuir au fond des filets (1e, 1-0).

Les Louvanistes n’avaient pas le temps de digérer le premier assaut qu’ils étaient touchés par une deuxième banderille avec une tête puissante de Ross Sykes que le pauvre portier Tobe Leysen ne pouvait accompagner que dans le fond de son but (4e, 2-0). Après moins de cinq minutes de jeu, la partie semblait déjà jouée.

L’Union n’en avait d’autant plus pas terminé avec son adversaire. Profitant d’un ballon mal repoussé par la défense louvaniste, Charles Vanhoutte voyait sa reprise de volée être repoussée sur la ligne par un pied visiteur (10e). Après un premier quart d’heure de folie, la suite de la première période était plus calme. Au retour des vestiaires, l’Union accélérait à nouveau. Après un accrochage sur Ousseynou Niang dans le rectangle louvaniste, le nouveau venu Raul Florucz inscrivait son premier but de la saison (48e, 3-0).

Comme en première période, OHL était étouffé et, après un poteau de Niang (57e), encaissait un quatrième but des oeuvres de Raul Florucz qui y allait de son doublé (59e, 4-0). Alors que le Bruxellois Anouar Ait El Hadj trouvait à son tour le poteau (64e), Niang alourdissait encore un peu la marque (71e, 5-0) et donnait au score son allure définitive.

Belga – Photo : Belga