Luc Fontaine est le nouveau président de la fédération cycliste Wallonie-Bruxelles

Trois candidats s’étaient présentés: Thierry Alken (Chaudfontaine), Benoît Squelin (Crisnée), vice-président sortant, et Luc Fontaine (Honnelles), actuel coordinateur de la Commission Route de Belgian Cycling, la fédération nationale.

“En posant ma candidature, j’ai voulu offrir mon expérience de trois décennies au service de la cause du cyclisme et de son développement”, a indiqué le nouveau président de la FCWB après son élection avec 25 voix contre 16 à Benoit Squelin et 6 à Thierry Alken.

“Je tiens à rendre hommage à Thierry Maréchal qui a œuvré avec enthousiasme à la tête de la FCWB depuis 2002. Thierry est souffrant aujourd’hui et je lui souhaite un bon rétablissement”.

Belga