L’information politique décryptée sur Instagram : qui est derrière le compte Yurbise ?

A 21 ans, Jérémie Nzita Mambu publie chaque jour des publications politiques sur Instagram sur son compte Yurbise.

Passionné de politique, le jeune Jérémie Nzita Mambu a créé le compte Instagram Yurbise, un média alternatif de plus en plus suivi. En un an, le compte a gagné plus de 8000 followers. “Yurbise ça me prend beaucoup de temps. C’est souvent 13h par jour,” explique ce jeune de 21 ans qui utilise uniquement son téléphone pour faire ses publications.

Tout a commencé l’an dernier, car pour la première fois Jérémie devait voter et n’y connaissait rien. Il a décidé donc de se renseigner et de partager ses découvertes. “L’objectif était à la base d’expliquer certaines choses à mes amis. Je trouve que les jeunes sont assez dépolitisés en Belgique”, dit-il.

Aujourd’hui, Jérémie fait désormais un stage auprès de la députée écolo Rajae Maouane. “J’avais mis une story ‘qui veut bien me prendre comme stagiaire?’ Et ça a été la première à répondre”, explique-t-il. “Les gens diront que je ne suis plus objectif. Mais c’est faux car personne n’arrivera à m’influencer”, dit-il. De toute façon, Jérémie dit ne pas croire à la neutralité journalistique. “En tant que personne noire par exemple, je ne pourrai jamais être neutre par rapport au racisme, car ça me touche directement.”

Jérémie espère bien de faire de Yurbise son métier, mais cet étudiant ne touche pour l’instant pas d’argent via son compte.

Série d’été : i.els font Bruxelles

Bx1 – Photo : Bx1