Les Ukrainiens célèbrent le Jour de l’Indépendance sur la place Jean Rey

Spectacles folkloriques, ateliers créatifs et cuisine traditionnelle : la communauté ukrainienne fêtait ce dimanche 24 août son Jour de l’Indépendance sur la place Jean Rey, dans le quartier européen de Bruxelles.

Les festivités se déroulent de 12h à 20h et ont pour slogan cette année : “Merci d’être aux côtés de l’Ukraine”, un hommage aux pays et citoyens qui soutiennent le pays depuis le début de la guerre avec la Russie.

Au programme : un marché proposant plats typiques et souvenirs ukrainiens, des ateliers pour petits et grands, ainsi que plusieurs spectacles folkloriques donnés par des groupes venus d’Ukraine et de la diaspora. Une surprise est également annoncée en clôture de la journée.

L’événement s’inscrit dans la tradition des célébrations de la communauté ukrainienne de Bruxelles, particulièrement mobilisée depuis 2022.

Reportage de Charlotte Verbruggen, Thibaut Rommens et Stéphanie Mira

24 août 2025 - 18h40
Modifié le 24 août 2025 - 18h59
 

