Les studios mobiles pour sans abris déménagent à Koekelberg

Pour lutter face au sans-abrisme croissant, SAAMO Bruxelles a construit des studios roulants sur un site à Jette. Alors que ceux-ci ne sont pas habités à ce jour, ils déménageront sur un site vide à Koekelberg au début de l’année prochaine, où ils seront occupés pour la première fois.

Dans le cadre du contrat de rénovation urbaine autour de Simonis, un nouveau projet de construction est prévu à côté de l’auberge de jeunesse Hello Hostel. Les travaux ne devraient pas débuter avant quelques années. Ainsi, la municipalité a accepté que SAAMO installe temporairement ses studios mobiles pour sans-abris. Ils pourront rester trois ans sur le site.

Il y a quelques années, SAAMO débute ce projet sur un site à Jette. Gawein Lutin-Smet, coordinateur de la construction de SAAMO, explique à Bruzz : “en collaboration avec BC Architects, des étudiants en architecture de la KU Leuven et l’organisation à but non lucratif Casablanco, nous avons développé quatre unités mobiles sur remorque, chacune de plus de 22 mètres carrés et destinés à une personne.”

Si le projet a été retardé en raison de l’épidémie de Covid, les studios sont aujourd’hui presque prêts pour l’habitation. C’est donc dans cet objectif là, qu’ils seront transférés au début 2023 sur le site de Koekelberg.

Deux studios supplémentaires

En plus des quatre studios roulants, il pourrait y en avoir deux de plus à Koekelberg. Geraldine Bruyneel, ouvrière du bâtiment chez SAAMO confie : “il s’agira de versions améliorées du concept original, qui ne seront plus sur roues” avant de préciser : “nous aimerions travailler avec une entreprise coopérative spécialisée dans la construction à ossature bois.”

Les futurs occupants des unités sont déjà connus. Certains d’entre eux ont participé à la construction à Jette. Ce sont tous des hommes célibataires, sans-abris qui vivent temporairement dans une maison à Anderlecht.

L’objectif de ce projet est aussi que les résidents participent et vivent ensemble. Ainsi, il y aura également un espace collectif.