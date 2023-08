Les refuges pour animaux bruxellois sont saturés : “On remarque une nette baisse des adoptions”

Vacances et baisse des adoptions ne font pas bon ménage.

Comme chaque année, la période estivale est un moment compliqué pour les refuges pour animaux. À Bruxelles, ils sont actuellement tous complets. “Nous recevons une dizaine d’appels par jour pour des chats et trois quatre par jour pour des chiens“, nous explique-t-on au refuge Veeweyde basé à Anderlecht. “Malheureusement, nous ne pouvons pas y répondre favorablement“. Même constat au refuge Help Animals, également situé à Anderlecht, où on fait état “d’une liste d’attente très importante“.

Ce pic de saturation s’explique majoritairement par la baisse du nombre d’adoptions, renforcée par les départs en vacances. Mais cette raison n’explique pas à elle seule ce phénomène. “Depuis la crise du Covid-19 puis la hausse du coût de la vie, nous remarquons une nette baisse“, constate Ludivine Nolf, chargée de communication au refuge Veeweyde.

Pourtant, en juin dernier, le ministre bruxellois du Bien-être animal Bernard Clerfayt (DéFI) annonçait que le nombre d’animaux dans les neuf refuges bruxellois avait diminué de 40% entre 2019 et 2022. “Effectivement, nous accueillons moins d’animaux, mais ce n’est pas pour autant que la demande diminue“, pointe Ludivine Nolf. Les nouvelles normes imposées par Bruxelles-Environnement – qui demandent notamment des tailles de cage et des niches plus grande – ont poussé ce refuge à entamer d’importants travaux, engendrant par conséquent une baisse des places disponibles.

Cette situation fait craindre aux refuges une hausse du nombre d’abandons sauvages qui, pour rappel, sont punissables par la loi.

