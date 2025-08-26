Les deux grands syndicats ressortent déçus de leur reprise de contact avec Valérie Glatigny

Les syndicats chrétien et socialistes de l’enseignement sont ressortis mardi matin déçus et courroucés d’une réunion de reprise de contact avec la ministre de l’Education Valérie Glatigny (MR) organisée après la trêve estivale.

L’échange du jour a notamment porté sur l’allongement du tronc commun, le redoublement ainsi que la volonté du gouvernement de mettre fin à la nomination des profs au profit de l’octroi de contrats à durée indéterminée. “La ministre ne veut absolument rien entendre. Elle reste accrochée à sa feuille de route”, s’est lamenté Adrien Rosman, secrétaire du Setca-SEL, à l’issue de la rencontre Aux yeux des deux grands syndicats des enseignants, les politiques poursuivies par la ministre Glatigny, que ce soit pour le tronc commun, le redoublement, ou le relèvement des seuils de réussite des épreuves certificatives externes, ne vont faire que renforcer le caractère dual de l’école, en contradiction avec les objectifs initiaux du Pacte pour un enseignement d’excellence. “Ses idées vont vraiment avoir des conséquences négatives pour l’école. Le problème, c’est qu’on ne le verra que dans quelques années, quand elle ne sera plus là, ni son président de parti”, a commenté de son côté Roland Lahaye, secrétaire-général de la CSC-Enseignement.

Les syndicats de l’enseignement se joindront aux deux actions prévues ces mois de septembre et octobre au niveau interprofessionnel. Des actions spécifiques à l’enseignement ne sont toutefois pas attendues avant le congé de Toussaint. Les syndicats vont à présent consulter leur base. “Très clairement, on ne pourra pas continuer cette année sans réagir à toutes les aberrations qui sont sur la table”, avertit toutefois Pierre Bouillon, secrétaire communautaire de la CGSP-Enseignement.

■ Interview d’Olivier Bouillon, secrétaire communautaire CGSP Enseignement au micro de Belga

Belga