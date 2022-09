Les Chercheurs d’Air ont dénoncé la qualité de l’air aux abords des écoles avec une nouvelle action

L’asbl Les Chercheurs d’Air a profité du dimanche sans voiture pour mettre en place une nouvelle action en faveur de l’air pur à l’école Les Tournesols à Saint-Josse-ten-Noode. Des mesures récentes montrent que la qualité de l’air y est très mauvaise. Les manifestants plaident donc en faveur de la création d’une nouvelle rue scolaire.

Dans la rue Saint-François où se situe l’école, les enfants et les résidents sont exposés à une concentration de dioxyde d’azote (NO2) trois fois supérieure à la limite prescrite par l’Organisation mondiale de la santé, ressort-il des mesures que Les Chercheurs d’Air ont effectuées entre novembre 2020 et octobre 2021. Une crèche et une piscine municipale étant établies dans la rue à côté de l’école Les Tournesols, l’asbl estime qu’il est urgent qu’elle soit transformée en une rue scolaire sans voiture

Les Chercheurs d’Air se sont appropriés la rue à l’occasion de ce dimanche sans voiture. Ils ont organisé une fête, le but étant de démontrer à quel point cette rue peut être confortable sans les voitures et leurs émissions. En plus de la musique et de la restauration, des animations sont proposées tout au long de l’après-midi comme des jeux forains, du dessin à la craie dans la rue ou encore un atelier de jardinage.

Belga – Photo : Les Chercheurs d’Air