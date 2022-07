Léonidas : Anderlecht vote une motion pour maintenir l’usine à Bruxelles

La commune a voté une motion pour essayer de pérenniser l’usine à Anderlecht, ou plus largement à Bruxelles, rapporte La Capitale.

Depuis 2018, Léonidas envisage de délocaliser son usine basée actuellement à Anderlecht. Le chocolatier souhaite développer ses activités en dehors de Bruxelles, dans une plus grande implantation. Début juin, dans De Tijd, le PDG de l’entreprise, Philippe de Selliers, indiquait avoir acquis un terrain à Nivelles, mais ne pas avoir encore décidé d’y délocaliser la production. La firme se laisse jusqu’à la fin de l’été pour se prononcer.

L’usine propose une quantité d’emplois non négligeable, près de 300, et se situe dans un quartier appelé à fortement se densifier dans les prochaines années. Son éventuel départ représente donc un véritable socio-économique. La commune d’Anderlecht souhaite inciter Léonidas à ne pas quitter son territoire, et plus largement Bruxelles.

Le groupe MR a déposé une motion en ce sens et a été votée à l’unanimité. La commune demande à la Région bruxelloise de trouver une solution adéquate pour maintenir l’usine sur son territoire et préserver l’emploi des Bruxellois qui y travaillent. Ensuite, le texte engage le collège des Bourgmestre et Échevins à prendre tous les contacts utiles avec les instances régionales et l’entreprise pour rechercher les conditions pérennisant la présence Léonidas à Anderlecht ou, à tous le moins, sur le territoire bruxellois.

Ma. Ar. – Photo : BX1