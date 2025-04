L’édito de Fabrice Grosfilley : après Cora

C’est une mauvaise nouvelle pour l’emploi. La fermeture des sept hypermarchés Cora va laisser près de 1800 salariés sur le carreau. Parmi ces sept magasins, deux sont situés en région bruxelloise : à Anderlecht et à Woluwe-Saint-Lambert. Cela représente environ 500-600 personnes. Cinq cent emplois perdus qui s’ajoutent aux 3000 suppressions d’emplois de l’usine Audi Forest, auxquels on peut encore ajouter les 300 à 500 emplois des entreprises sous-traitantes qui travaillaient pour Audi. Sans oublier le ralentissement attendu de l’économie dans les prochains mois, les hôpitaux bruxellois qui sont dans le rouge, ou encore les difficultés du secteur social ou culturel, dont les subsides facultatifs sont en train d’être réduits de 15 %. Bref, sur le front de l’emploi bruxellois, les mauvaises nouvelles s’accumulent. Les embêtements, ça vole toujours en escadrille.

Dès hier, Bernard Clerfayt, ministre bruxellois de l’Emploi, a fait savoir qu’Actiris se tenait prêt à offrir un accompagnement personnalisé aux Bruxellois et Bruxelloises concernés par ces licenciements. « C’est un véritable choc », a indiqué le ministre, qui a annoncé qu’il prendrait contact avec son homologue du gouvernement wallon.

Dans ce tableau un peu sombre que je viens de vous dresser, il y a quand même une petite nuance qu’il faut apporter ce matin. C’est l’apparente bonne volonté de la direction de Cora, qui a pris la décision de fermer ces magasins avant de se retrouver en faillite. Hier soir sur la RTBF, ou ce matin dans la presse écrite, le patron de Cora a indiqué son intention de favoriser au maximum l’accompagnement et le reclassement des personnes concernées. On n’est pas du tout dans le scénario d’Audi Forest, où la communication ne dit rien de ses intentions et impose un bras de fer. On sent, à ce stade, une volonté de négocier. Les syndicats eux-mêmes disaient hier qu’ils attendaient beaucoup de la procédure Renault pour pouvoir négocier au mieux.

Autre nuance importante : l’avenir de ces hypermarchés et de leur galerie commerciale. Il y a d’ores et déjà un repreneur pour l’ensemble des bâtiments. C’est une société spécialisée dans l’immobilier d’entreprise, Mitiska Reim, qui devient donc propriétaire des sites, avec l’ambition de maintenir les galeries commerciales qui jouxtent les hypermarchés. Cela veut dire que l’activité devrait se poursuivre — peut-être pas au même niveau, car le chiffre d’affaires de ces galeries est fortement lié au nombre de clients qui se rendent à l’hypermarché — mais on ne prévoit pas, à ce stade, de tout fermer ou de tout raser.

Reste la question des hypermarchés eux-mêmes. Il semble assez difficile d’envisager des repreneurs. La tendance actuelle n’est plus aux hypermarchés, ces grands temples de la consommation d’hier où l’on se rendait forcément en voiture, et qui offraient une offre tout-en-un : de l’alimentaire à l’électroménager, en passant par la boucherie ou la boulangerie, la librairie ou la parapharmacie, sans oublier la blanchisserie ou le cordonnier qui s’étaient installés dans la galerie. Ce modèle-là a vécu. D’abord parce que les hard discounters comme Aldi ont fait baisser les prix, que dans le non-alimentaire des chaînes comme Action ou MediaMarkt ont pris des parts de marché, et qu’en 2025, le consommateur n’a plus spécialement envie de prendre sa voiture pour remplir un gros caddie tous les samedis.

Il va donc falloir que les sites d’Anderlecht et Woluwe-Saint-Lambert se réinventent. Pourra-t-on y maintenir du commerce ? Sans doute, mais pas sur d’aussi grandes superficies. Il faudra diviser les magasins, réduire leur surface, les spécialiser. Et puis peut-être aussi y installer d’autres activités : des entreprises, des bureaux, des points de collecte pour la vente en ligne, des espaces de stockage, du coworking, pourquoi pas une salle de spectacle, une crèche… Tout est possible. Ces espaces sont à réinventer. Il y a juste deux écueils qu’il faudra à tout prix éviter : le premier serait d’y installer des activités polluantes ou porteuses de nuisances pour le voisinage. On est en ville, on doit veiller à la qualité de vie. Le second serait de laisser ces grands paquebots partir à la dérive, qu’ils deviennent des chancres urbains, plus ou moins à l’abandon. Mais si on a des idées, un peu de dynamisme, la capacité de mobiliser des capitaux, il n’y a pas de raison que les hypermarchés Cora, comme le site d’Audi Forest, ne se trouvent pas une seconde vie dans les années à venir.