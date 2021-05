Le vaccin Johson & Johnson n’est provisoirement plus administré en dessous de 41 ans en Belgique

Une patiente de moins de 40 ans vaccinée à l’étranger avec le vaccin monodose de Johnson & Johnson est décédée récemment dans un hôpital belge. Ses symptômes font penser qu’il pourrait y avoir un lien avec le vaccin.

La conférence interministérielle a décidé de demander l’avis de l’agence européenne des médicaments (EMA) et, par précaution, a décidé de ne plus administrer provisoirement ce vaccin aux personnes en dessous de 41 ans.

La patiente est décédée le 21 mai. Elle avait été admise à l’hôpital avec une thrombose sévère et un déficit de plaquettes sanguines, indiquent la Conférence interministérielle Santé publique et le Commissariat Corona dans un communiqué. Elle avait moins de 40 ans et avait été vaccinée via son employeur étranger, c’est-à-dire en dehors de la campagne belge de vaccination.

Les équipes mobiles dans le flou

Le vaccin Janssen est prioritairement utilisé pour la vaccination à domicile des personnes âgées et la vaccination d’un certain nombre de groupes précaires tels que les sans-abri et les personnes sans papiers. La CIM a décidé de maintenir l’utilisation de ce vaccin pour ces publics.

Tout comme la CIM, la Cocom a maintenu le feu vert pour l’administration de ce vaccin pour toutes les personnes de moins de 41 ans, y compris les groupes vulnérables. Mais sur le terrain, les équipes préfèrent suspendre l’administration de ce vaccin au moins de 41 ans dans l’attente de nouvelles informations de la Task force.

