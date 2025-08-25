Le Tram experience reprend la route le 29 août

La nouvelle saison du Tram Experience débute ce 29 août. À bord, les convives savoureront des menus élaborés par des grands noms de la gastronomie belge. C’est Kevin Lejeune (Chaga) qui donne le coup d’envoi de cette saison.

Savourer des mets délicieux tout en parcourant Bruxelles. Tel est le concept du Tram Experience. Une formule à succès qui permet, chaque année, à près de 8 500 amateurs de gastronomie de vivre cette expérience typiquement bruxelloise. Pour la 13e saison du Tram Experience, on retrouve aux fourneaux Kevin Lejeune, du restaurant Chaga, puis Manon Schenck (La Table de Manon à Durbuy), Grégoire Gillard (Barge à Bruxelles), Vilhjalmur Sigurdarson (Souvenir à Gand), Isabelle Arpin (L’Auberge de Leignon à Ciney) et le duo Valerio Borriero-Klervi Poullain (La Flibuste sur la Côte d’Azur).

Dans son nouveau restaurant situé au dernier étage de l’hôtel de luxe Faubourg 21, Kévin Lejeune, chef de l’ancien restaurant étoilé La Canne en Ville, fait déjà fureur. Le public pourra découvrir ces réalisations à bord du Tram Experience jusqu’au 12 octobre.

https://www.visit.brussels/fr/visiteurs/boire-et-manger/tram-experience

V.Lh.