Le Sporting d’Anderlecht renoue avec le succès à Dender (0-2)

Battu la semaine dernière par Zulte Waregem à domicile (2-3), Anderlecht a renoué avec le succès dimanche après-midi à Dender (0-2) lors de la quatrième journée de Jupiler Pro League. Les Bruxellois remontent à la deuxième place du classement (9 points) tandis que Dender est 14e avec 2 unités.

Au cours d’une première période sevrée de tir cadré, le Sporting fut la seule formation à mettre la défense adverse en danger. La plus grosse opportunité venait des pieds de Nilson Angulo qui, bien servi dans la surface par Thorgan Hazard, trouvait la barre transversale après dix minutes. Quelques minutes plus tard, Hazard, isolé au second poteau, manquait de précision et envoyait le cuir au-dessus du but (13e). C’était presque tout dans une première période dominée de manière stérile par les Anderlechtois en dehors d’un tir d’Adriano Bertaccini repoussé par le défenseur local Luc Marijnissen (36e).

Au retour des vestiaires, Dender imitait le Sporting et touchait à son tour le montant. Après dix minutes de jeu, le nouvel entrant Bryan Goncalves voyait en effet son centre heurter le poteau de Colin Coosemans. Dans la foulée, le gardien visiteur stoppait une infiltration de Roman Kvet juste devant sa ligne (57e). Anderlecht a réagi sur coup franc avec Kasper Dolberg, bien servi par Hazard, qui ne parvenait pas à emmener le cuir avec lui pour conclure (67e). Les Bruxellois ont finalement trouvé la faille grâce à Cesar Huerta à la suite d’un centre parfait d’Angulo (71e, 0-1). Après une nouvelle tentative de Dolberg (77e), les Mauve et Blanc faisaient le break. La récupération de Huerta permettait à Angulo de servir parfaitement Hazard qui, après un joli slalom, a crucifié le portier adverse (84e, 0-2). Malgré deux dernières occasions de Hazard (88e) et Dolberg (90e), le score était acté.

Belga

17 août 2025 - 15h51
Modifié le 17 août 2025 - 15h53
 

