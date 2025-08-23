Le rail perturbé par une grève la seconde semaine de septembre

Le trafic ferroviaire devrait être perturbé la seconde semaine du mois de septembre en raison d’un mouvement de grève du personnel.

Deux petits syndicats du rail -le syndicat autonome des conducteurs de train (SACT) et le syndicat indépendant des cheminots (SIC)- ont en effet déposé un préavis de grève. Celui-ci court du dimanche 7 septembre 22h00 jusqu’au samedi 13 septembre à la même heure.

Le rail belge a déjà connu une vingtaine de jours de grève cette année. La dernière remonte au mois d’avril. Les deux syndicats entendent dénoncer les réformes du gouvernement fédéral au sujet du rail. “Alors que les magistrats, les enseignants, l’armée et la police obtiennent des avancées, le secteur des chemins de fer est laissé à l’abandon“, dénonce dimanche le SACT.

Celui-ci pointe notamment le blocage de l’évolution barémique après 29 ans de carrière, l’absence d’aménagement de fins de carrière pour le personnel roulant, ou encore les économies redoutées au sein de la SNCB.

Lors de grève ferroviaire, un service minimum est assuré. Le personnel doit indiquer s’il travaillera ou non. Des concertations ont eu lieu au premier semestre avec le ministre de la Mobilité, Jean-Luc Crucke (Les Engagés), et les principaux syndicats ferroviaires (CGSP, CSC et SLFP). Celles-ci avaient débouché sur un accord préliminaire, mais celui-ci a été rejeté fin mai par les affiliés des trois syndicats.

Cet accord préliminaire portait notamment sur la gestion du personnel, les responsabilités juridiques et la modernisation du statut du personnel ferroviaire. Quant au régime de pension des cheminots, des consultations sont en cours avec le ministre Jan Jambon (N-VA) .

Belga