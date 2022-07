Le nouveau projet élaboré par PointCulture approuvé par le gouvernement de la FWB

L’ex-Médiathèque poursuivra ses activités qui “se recentreront sur une spécificité et une expertise reconnue, celle du son, de l’image et du jeu vidéo“, annonce l’exécutif dans un communiqué.

L’ancienne médiathèque, devenue PointCulture en 2013, avait fait état de difficultés croissantes au fil des années, notamment dues aux changements des modes de consommation des médias et de la fréquentation du public. Il était dès lors devenu nécessaire de repenser entièrement son modèle, ce qui a débouché sur le projet validé mercredi.

4 axes

Ce dernier – subventionné à hauteur de 4 millions d’euros par an – est structuré autour de 4 axes : la constitution et le développement d’une base de données et d’une collection de médias en portant une attention aux productions et artistes de la FWB; une fonction d’appui aux réseaux d’opérateurs culturels; la constitution, le développement et l’animation d’une plate-forme d’archivage des médias des opérateurs culturels de la FWB et le développement d’une fonction de centre de ressources en éducation aux médias.

Exit le prêt de médias

Exit, par contre, le prêt direct de médias, la demi-douzaine de médiathèques qui subsistaient étant appelées à toutes fermer leurs portes d’ici la fin de cette année.

► Reportage | PointCulture du Botanique : une fermeture définitive qui suscite les interrogations du personnel

Le travail de concertation mené conjointement avec les organisations syndicales a permis de trouver une issue concernant les travailleuses et travailleurs dont une partie continuera au sein de l’organisation ou sera, à terme, intégrée aux opérateurs d’appui du réseau des bibliothèques, assurent à ce sujet les autorités selon lesquelles “un maximum a en outre été fait pour privilégier des modalités de départ qui évitent les licenciements secs comme des départs à la retraite anticipés, des départs volontaires ou un Régime de Chômage avec Complément d’entreprise (RCC)“.

Le gouvernement s’engage à soutenir financièrement l’opérateur dans cette restructuration à hauteur de 2,365 millions d’euros, affirme-t-il encore.

Le nouveau contrat-programme de PointCulture a débuté ce 1er juillet 2022 et se terminera le 31 décembre 2026.

Y. Mo. avec Belga – Photo : BX1