Le monde du football a dit adieu à Johan Vermeersch

L’ancien footballeur professionnel, entraîneur et président du RWDM, devenu entrepreneur dans le bâtiment, est décédé mardi dernier à l’âge de 73 ans.

Les obsèques de Johan Vermeersch ont eu lieu mardi à Ternat. De nombreuses personnalités du monde du football ont assisté à la cérémonie à l’église Sainte-Gertrude, où environ 200 personnes étaient présentes. Parmi les personnes présentes figuraient l’ancien dirigeant d’Anderlecht Herman Van Holsbeeck et les anciens Diables Rouges Franky Van der Elst, René Vandereycken et Guy Vandermissen. Né en Flandre-Occidentale, Vermeersch a disputé 179 matchs comme milieu de terrain en première division (25 buts).

Après sa carrière de joueur et un bref passage comme entraîneur, le flamboyant Vermeersch est devenu le sponsor principal du RWDM avec son entreprise de construction en 1994. Il a ensuite rejoint le conseil d’administration et a accédé au poste de président jusqu’à la disparition du club 2014. Vermeersch laisse dans le deuil une compagne, trois filles et cinq petits-enfants.

