Le Listen Festival investira 15 lieux emblématiques de Bruxelles du 4 au 9 novembre

La 9e édition du Listen Festival se déroulera du 4 au 9 novembre à Bruxelles avec 23 événements répartis dans 14 lieux de la capitale, allant de la Basilique de Koekelberg au Botanique, en passant par des clubs emblématiques tels que le Fuse et le C12. L’événement rassemblera plus de 120 artistes de la scène électronique et alternative internationale.

Le festival ouvrira ses portes le mardi 4 novembre avec un concert du Belge Loverman et du Cortex Ensemble dans la Basilique de Koekelberg. Le lendemain, la rappeuse américaine Princess Nokia montera sur la scène de La Madeleine dans le cadre de sa tournée “Girls Tour”, tandis que le musicien britannique Alabaster DePlume et la chanteuse americano-indienne Ganavya se produiront à Flagey. Le vendredi, la légende de la drum and bass Roni Size fera de son côté vibrer le Fuse.

Le programme comprend aussi bien des concerts que des soirées club, avec des têtes d’affiche internationales comme le duo Leftfield suivi de la Belge Charlotte Adigéry aux Halles de Schaerbeek le vendredi 7 novembre, KiNK et FJAAK au Fuse le lendemain, ou encore DJ Stingray 313 et Octo Octa aux Halles le samedi après-midi.

Le festival se clôturera le dimanche avec plusieurs événements en journée, dont une “Dub zone” à La Fabriek et une fête de seize heures organisée par les collectifs Gay Haze et Spek au K1 (en face du KANAL), qui s’étirera jusqu’aux premières lueurs du lundi.

Belga – Photo : Belga