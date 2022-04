Le Léopold dit adieu au titre à cause d’irrégularités concernant deux joueurs argentins

L’association royale belge de hockey (ARBH) a sanctionné le Léopold au forfait pour toutes ses rencontres disputées avec ses deux joueurs argentins. Le club ucclois de l’ION hockey League messieurs ne pourra pas disputer les demi-finales et sera contraint de disputer les barrages pour éviter la relégation, tandis que son équipe dames est reléguées à la 12e et dernière place et descend en D1.

Dans un communiqué transmis jeudi, l’ARBH précise que “dans l’affaire des deux joueurs argentins (Federico Monja et Agustina Albertarrio) que le Léopold a fait jouer avec un visa touristique, le Comité de Contrôle (organe juridique de l’ARBH) a reconnu le Léopold coupable d’infraction à l’article 8 du Règlement d’Ordre Intérieur de l’ARBH et d’infliger un forfait au Léopold pour tous les matchs joués avec les deux joueurs argentins“. Il était reproché au club de l’avenue Dupuich des irrégularités dans les qualifications sous visa touristique des deux Argentins, alors que ceux-ci auraient bénéficié d’avantage en nature, ce que le règlement interdit.

Le titre n’est plus possible

Le Léopold perd ainsi 17 points chez les messieurs et est relégué à la 10e place du classement et ne pourra défendre ses chances pour le titre. L’ARBH décide aussi que les demi-finales doivent débuter ce week-end comme prévu avec au programme le Braxgata face au Racing et La Gantoise contre Waterloo Ducks chez les hommes; et entre Braxgata et La Gantoise d’une part, et le Racing contre les Dragons chez les dames.

On ne serait à moins critique et amère vis-à-vis de sa direction sportive et administrative. Les joueurs du Léopold, déjà privé de 3 points suite à une erreur administrative début avril, leur coûtant la 1ère place au classement, ont appris jeudi qu’ils pouvaient quasiment remiser leur stick au placard et oublier leurs ambitions d’un 19e sacre national après le verdict rendu par le Comité de Contrôle de la fédération (ARBH) dans l’affaire de ses deux joueurs argentins ayant évolué sous couvert d’un visa touristique. Non autorisés à communiquer vers l’extérieur, certains joueurs, sous l’anonymat, ont bien voulu exprimer leur ressenti.

Les joueurs témoignent

“Nous sommes évidemment hypers déçus“, a confié l’un d’eux. “En tant que joueur nous n’avons rien à nous reprocher. Au fur et à mesure que l’affaire prenait de l’ampleur, on s’est rendu compte du problème. Hier (mercredi), après l’entraînement, nous avons eu les échos de la séance à l’ARBH et on savait que cela serait du 50/50. Ce que je veux souligner c’est la transparence de nos dirigeants et leur bonne volonté dans ce dossier. Ils ont toujours œuvré en pensant que ces deux Argentins bénéficieraient d’un contrat de travail. Quand ils se sont rendu compte que ce n’était pas possible, ils ont mis fin à la collaboration, n’ont plus joué et entre-temps n’avaient bénéficié d’aucun avantage.” Pour un autre, “l’affaire du forfait infligé à la Gantoise, début mars, a joué un grand rôle” dans le jugement final contre le Léopold. “Le contexte est différent, mais quand un club voit qu’il peut sauver sa saison en répliquant sur tapis vert, il ne va pas hésiter. Les enjeux économiques sont devenus trop importants. C’est triste parce que sur le plan sportif nous sommes sanctionnés pour nos efforts produits sur ces 8 derniers mois. Mais nous sommes aussi conscients de l’investissement de nos dirigeants qui ont toujours voulu veulent faire les choses ‘bien’. Maintenant, il faut faire profil bas et déjà se reporter sur la prochaine saison.“

Belga