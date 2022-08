Le Hide&Seek Festival se cachera dans Bruxelles à partir du 21 août

Les musiques du monde entier s’inviteront dans des lieux insolites à travers Bruxelles lors du Hide&Seek Festival 2022 du 21 au 27 août prochains, ont annoncé jeudi les organisateurs.

Le festival organisé par l’asbl Muziekpublique permet aussi de découvrir des sites peu accessibles au grand public via des visites guidées exceptionnelles. La diversité géographique et culturelle des différents artistes qui presteront lors du Hide&Seek Festival est grande. On retrouve notamment dans la programmation les Cubains de Septeto Santiaguero, Boubacar Traoré et son blues venu du Mali, la ciranda brésillienne de Lia de Itamaracà ou encore les notes de kannel estonien de Duo Ruut.

Les lieux de ces concerts seront tout aussi éclectiques. Il sera possible de voir les artistes se produire dans des endroits peu habituels et pour le moins déroutants. Comme le musée de la banque nationale, les savonneries bruxelloises, la brasserie Surréaliste ou même le temple franc-maçonnique. Des visites guidées seront également organisées dans le cadre du festival.

Là encore, les lieux à visiter valent le détour puisqu’on y retrouve toujours les savonneries bruxelloises et la brasserie Surréaliste mais également la maison Autrique. Certains évènements du Hide&Seek 2022 affichent déjà complets mais pour les autres, il est encore possible de réserver des places via le site Internet de Muziekpublique.

Belga – Photo: Hide&Seek