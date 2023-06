Le fabriquant de vélo Ahooga poursuit le défi du “made in brussels”

La marque Ahooga fabrique des vélos 100% bruxellois depuis 2015. Elle dévoile ce lundi un nouveau modèle toujours dans l’esprit “made in Brussels”. Le concept plait dans la capitale et à l’étranger, mais produire à Bruxelles reste complexe.

Il aura fallu trois ans de développement pour concevoir ce nouveau vélo électrique urbain. Il est plus moderne, mais toujours bruxellois. Cette particularité représente un véritable argument de vente pour la clientèle urbaine. “Les clients sont de plus en plus conscients de la nécessité d’avoir un produit local. On voit ça dans tous les secteurs, pas uniquement celui du vélo”, explique Massimiliano Colosimo, chef des ventes et marketing chez Ahooga.

En seulement dix ans, plusieurs marques de vélos ont décidé d’assembler leurs vélos dans la capitale (Cowboy, Bike 43, Ahooga ou encore Sugg). Tous veulent produire local pour créer de l’emploi, non sans difficulté. “La production avait disparu de notre ville et le savoir-faire aussi. Nous avons donc dû remettre ce processus et des infrastructures en place. Ça représente un véritable challenge”, détaille Frédéric Mertens, fondateur de Sugg.

► VOIR AUSSI | Le Tram dédié au salon Bike Brussels à Tours et Taxis

L’activité productive ne représente que 7% de l’économie à Bruxelles, mais la Région ambitionne de la développée. “Les consommateurs ont de plus en plus envie pour l’environnement et la création d’emploi, d’avoir des chaines plus courtes et donc de consommer des biens produits plus proches de chez eux. Nous souhaitons accélérer ça via nos instruments de financement ou bien l’accueil d’unité productive sur notre territoire”, développe Barbara Trachte (Ecolo), secrétaire d’État à la transition économique.

■ Reportage de Vanessa Lhuillier, Thibault Rommens et Hugo Moriamé.