Le Brussels Porn Film Festival revient pour une 3e édition en collaboration avec Utsopi

La troisième édition du Brussels Porn Film Festival (BxlPFF) aura lieu dans la capitale du 2 au 5 mai prochain.

L’événement, qui vise à offrir au public (majeur) des représentations de pornographies alternatives contemporaines “loin de tout cadre oppressif”, propose des séances de court-métrages, des tables rondes et autres ateliers dans plusieurs lieux culturels bruxellois. Cette année, le festival s’associe avec l’ASBL Utsopi afin de visibiliser au mieux la parole des travailleuses et travailleurs du sexe.

“Loin d’une représentation des plaisirs honteuse et taboue, ce festival permet aux curieux de découvrir un genre cinématographique trop souvent relégué au rang d’obscénité. Les pornographies alternatives qui y sont présentées proposent de nourrir des fantasmes loin de tout cadre oppressif, sexiste, misogyne, validiste, transphobe, classiste, raciste ou grossophobe”, ont expliqué les organisateurs. Pendant quatre jours, les spectateurs et spectatrices pourront découvrir plus d’une cinquantaine de films abordant le sexuellement explicite sous diverses formes – qu’elles soient expérimentales, documentaires, crues, poétiques ou engagées – au Beursschouwburg et aux cinémas Aventure et Nova.

Performances, lectures, tables rondes, ateliers ou encore soirées festives figurent également au programme. Cette année, l’événement propose sept séances de courts-métrages en compétition internationale ainsi qu’une séance en compétition nationale et mettant en valeur la créativité de la production belge. Pour sélectionner les courts-métrages gagnants, le festival recevra un jury de qualité composé du réalisateur belge Zeno Graton, de l’activiste argentine et performeuse Maria Riot, ainsi qu’Emanuel Signer et Talaya Schmid, duo à la tête du festival PornyDay de Zurich.

Un partenariat renouvelé avec le festival SNAP! (Sex workers Narratives Arts & Politics) ainsi qu’une collaboration avec l’ASBL Utsopi permettront de mettre en lumière la parole des travailleurs et travailleuses du sexe tant à l’occasion des tables rondes et des lectures que dans une séance de courts-métrages dédiée à leurs représentations.