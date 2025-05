Le Brussels Jazz Weekend a attiré 170 000 mélomanes

Au cours de ces trois jours, plus de 400 artistes se sont produits, proposant des concerts allant du classique à l’expérimental, des ballades intimistes aux grooves les plus énergiques.

Le Brussels Jazz Weekend a attiré ces vendredi, samedi et dimanche derniers quelque 170.000 visiteurs, annoncent lundi ses organisateurs dans leur bilan.

Il y avait des artistes internationaux de renom tels que l’Italien Francesco Turrisi, le Suisse Louis Matute ou encore les Britanniques Jamilah Barry et Amy Gadiaga mais aussi de nombreux musiciens belges. Les scènes principales, installées Grand-Place, Place de la Bourse et Place Saine-Catherine, étaient l’occasion d’écouter “une ligne artistique audacieuse et une identité forte” avec à la baguette les partenaires de l’événement, VK, AB, Les Lundis d’Hortense, Greenhouse Talent et les Conservatoires royaux de Bruxelles. Les cinq autres scènes, les Busker Stages ont, elles, offert une grande diversité de styles musicaux.

Et, enfin, une trentaine de bars et petites salles ont accueilli des concerts souvent à guichets fermés. Cette année, le festival lançait un concours de jeunes talents, le Brussels Jazz Vanguard. Un appel à candidatures a permis à des groupes de jazz émergents de tenter leur chance pour jouer sur la scène de la Place Sainte-Catherine. Parmi 150 candidatures, 15 jeunes groupes ont ainsi été sélectionnés pour se produire. Le lauréat du concours et le favori du public seront connus demain/mardi. “Notre objectif pour les cinq prochaines années est de développer, avec l’aide de nos partenaires institutionnels et privés, notre projet et de rentrer dans le top 5 des Festivals européens de jazz urbain gratuits d’ici 2030, année du bicentenaire de la Belgique et nous l’espérons tous, année de Molenbeek-Bruxelles Capitale européenne de la culture”, a insisté Stéphane Thiery, président du conseil d’administration. La prochaine édition du festival se tiendra du 22 au 24 mai 2026.

Belga – Photo : DR