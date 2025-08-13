L’ASBL Reborn-to be Alive lance un mod de jeux vidéo pour sensibiliser au don d’organes

L’ASBL Reborn-to be Alive, active dans la sensibilisation au don d’organes, lance mercredi la campagne “Virtual Donnors” à l’occasion de la Journée internationale du don d’organes. Celle-ci propose aux amateurs de jeux vidéo un mod inédit pour Minecraft, Baldur’s Gate et Fortnite lors de leur enregistrement sur les listes de donneurs.

En Belgique, près de 1.500 personnes figurent sur liste d’attente pour une transplantation d’organe vitale, un chiffre stable depuis plusieurs années, selon Reborn-to be Alive. Cette situation est notamment liée au fait que les familles conservent un droit d’opposition au moment du décès, même si chaque citoyen est normalement automatiquement considéré comme donneur, sauf mention contraire (opt-out).

Pour l’ASBL, il est donc indispensable de s’enregistrer explicitement comme donneur. Cette dernière a donc décidé de lancer une campagne visant spécifiquement les amateurs de jeux vidéo. Toute personne s’enregistrant comme donneur obtient l’accès à un mod (une extension d’un jeu développée par la communauté) pour Minecraft, Baldur’s Gate ou Fortnite, trois jeux multijoueurs populaires.

Avec ce mod, chaque fois qu’un joueur meurt dans le jeu, huit de ses amis reçoivent une vie supplémentaire. Une manière de représenter le fait qu’un seul donneur d’organes peut sauver jusqu’à huit vies. “La plupart des gens savent que la Belgique fonctionne avec un système d’opt-out, mais ils sous-estiment l’importance de s’enregistrer activement”, explique Stephanie Keustermans, fondatrice de Reborn-to be Alive.

“Trop souvent, les familles doutent, refusent ou ignorent simplement ce qu’aurait souhaité la personne défunte. Avec Virtual Donors, nous voulons ouvrir le débat sous un angle différent : l’enregistrement n’est pas une simple formalité administrative, mais un acte de responsabilité.” Selon les chiffres du SPF Santé publique, environ 15 % des dons potentiels n’aboutissent pas, car les proches décident de ne pas donner leur accord.

Belga