L’accident mortel impliquant un cycliste à Etterbeek lié à l’angle mort

L’accident de circulation qui couté la vie à un cycliste de 48 ans à Etterbeek mercredi, était un accident lié à l’angle mort. C’est ce qui ressort des premières conclusions de la police et de l’expert, a indiqué le parquet de Bruxelles jeudi.

L’accident a eu lieu peu avant midi au croisement entre la chaussée de Wavre et la rue Gray, près de la place Jourdan. Le cycliste est entré en collision avec un camion. “Les services de secours sont arrivés sur place et ont directement donné les premiers soins au cycliste qui s’était retrouvé en dessous du camion“, a déclaré la porte-parole du parquet Laura Demullier. “La victime de 48 ans a succombé à ses blessures.”

Le parquet a été informé et a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances précises de l’accident. “Un expert de la circulation, un médecin légiste et le laboratoire de la police fédérale ont été appelés sur les lieux“, a poursuivi la porte-parole. “Le chauffeur du camion a aussi été interrogé. Selon les premières conclusions, il semble s’agir d’un accident malheureux dû à un angle mort.” Le parquet a également demandé l’intervention du service d’aide aux victimes sur place, a conclu la porte-parole.

Mercredi, la mort du cycliste avait été annoncée par le bourgmestre d’Etterbeek, Vincent de Wolf, sur ses réseaux sociaux.

