L’absence de gouvernement pèse lourd sur les communes

Des projets bloqués faute de décision, des budgets (et des emplois) perdus pour l’associatif ou les communes: l’absence de gouvernement bruxellois de plein exercice pose de nombreux problèmes. Deux exemples concrets, à Auderghem et Watermael Boitsfort, dans ce reportage de Vansessa Lhuillier et Yannick Vangansbeek.

Pendant ce temps, le “facilitateur” Yvan Verougstraete a évoqué jeudi une “dynamique positive” à l’issue de trois jours de rencontres bilatérales. Après des échanges “constructifs” avec les différents partis, il estime toutefois qu’un focus sur la question budgétaire reste nécessaire avant d’entamer de véritables négociations pour former un gouvernement bruxellois. Une première note, synthétisant les priorités évoquées avec les partis, sera envoyée d’ici la fin du week-end aux différents interlocuteurs. “On sent une vraie ambition pour Bruxelles et une volonté commune d’avancer“, avance M. Verougstraete.

Le président des Engagés précise que le défi budgétaire sans précédent auquel Bruxelles fait face ne permet pas de passer à un stade plus détaillé de négociations. Yvan Verougstraete estime qu’une étape intermédiaire est nécessaire. Il suggère que les partis prennent une semaine de plus pour qu’ils approfondissent ensemble un chiffrage transparent des mesures qu’ils défendent et de leurs priorités, afin de déterminer la trajectoire budgétaire et l’évaluation des recettes et dépenses durant la période de la législature. “Si les partis l’estiment utile, le facilitateur se tient à la disposition des différents partis afin de poursuivre ce travail avant de passer le témoin à l’aube des négociations. Cette étape pourrait se dérouler dans le courant de la semaine prochaine”, précise le cabinet.

Le gouvernement bruxellois est en affaires courantes depuis 14 mois.