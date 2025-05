La Ville de Bruxelles lance une taskforce de lutte contre les rats

La Ville de Bruxelles veut intensifier la lutte contre ces rongeurs. “Cette initiative marque une nouvelle étape dans la gestion coordonnée de la santé publique à l’échelle urbaine.“, annonce l’Échevin de la Propreté publique, Anas Ben Abdelmoumen (PS), dans un communiqué.

Un groupe de travail a été mis en place, avec des représentants du Port de Bruxelles, du Foyer Laekenois, du Logement Bruxellois, de Bruxelles-Propreté, de Vivaqua, de Bruxelles Environnement, d’Infrabel et de la STIB. Une première réunion a eu lieu hier.

►Revoir||La Ville de Bruxelles installe des pièges à rats pour limiter leur prolifération (09/04)

Depuis janvier, 517 actions de dératisation ont été menées sur le territoire, essentiellement à Laeken, Neder-Over-Heembeek et dans le Pentagone. Pour rendre la lutte contre ces nuisibles plus efficace, l’échevin de la Propreté publique veut renforcer la coordination entre tous les acteurs publics impliqués. La rencontre organisée hier “a permis de dresser un état des lieux des pratiques, d’identifier les responsabilités et zones d’intervention de chacun, et d’explorer des pistes de collaboration renforcée.”

Les échanges ont permis de partager les bonnes pratiques, les méthodes de lutte alternative, comme le recours aux furets, ou de souligner “l’importance d’adapter nos infrastructures pour limiter l’attractivité de l’espace public et protéger les réseaux sensibles.”, selon Vivaqua et Bruxelles Propreté. “Ces partages d’expérience confirment la nécessité de mieux coordonner nos approches et mutualiser les efforts, afin de bâtir une stratégie commune à l’échelle de la Ville.”, dit encore le communiqué.

Rédaction