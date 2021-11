La troisième dose désormais disponible pour tous les Bruxellois adultes

Toute personne âgée de 18 ans ou plus peut depuis ce dimanche soir prendre rendez-vous via Bruvax pour une dose “booster” contre la Covid-19.

Pour cette dose de rappel, il n’y aura pas de groupe prioritaire (enseignants, police, etc), mais les invitations seront envoyées en fonction du vaccin administré et de la date de la vaccination complète, et de l’âge de la personne.

Un délai d’attente entre la dernière injection et cette dose de rappel est en effet à prendre en compte :

Pour les personnes vaccinées avec Moderna et BioNTech-Pfizer, il faudra attendre six mois entre la deuxième dose et la troisième dose. Pour les personnes vaccinées avec AstraZeneca, le délai d’attente est de quatre mois et pour le vaccin à une dose Johnson & Johnson, il est de deux mois.

Comme il n’y a pas de public prioritaire, on commencera par les personnes vaccinées les plus âgées.

Actuellement, les personnes de plus de 65 ans, les personnes immunodéprimées et le personnel des soins de santé sont déjà invités à se faire administrer une troisième dose de vaccin (ou deuxième pour le vaccin Johnson & Johnson).

Pour prendre rendez-vous et recevoir cette dose ‘booster”, il est recommandé de passer par le site Bruvax. Une fois sur place pour la vaccination, le carnet de vaccination ou le Covid Safe Ticket et la carte d’identité seront nécessaires.

