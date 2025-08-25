La Semaine de l’allemand, pour un apprentissage ludique de la langue en octobre

Des projections de films, des lectures, des visites guidées, et autres seront au programme pour mettre en valeur la troisième langue nationale du Plat Pays.

La quatrième édition de la Semaine de l’allemand se déroulera du 6 au 12 octobre dans toute la Belgique – notamment à Bruxelles – avec des activités accessibles pour les plus petits aux plus grands, ont annoncé les organisateurs lundi.

“Plus de 130 millions de personnes parlent allemand dans le monde, et c’est la troisième langue nationale en Belgique. (…) l’allemand est particulièrement demandé dans le monde entier comme langue professionnelle (…) ! Apprendre l’allemand en vaut donc la peine !”, indique Martin Kotthaus, l’ambassadeur d’Allemagne. “Mais nous voulons surtout montrer que l’apprentissage de l’allemand est aussi amusant et ouvre de nouveaux horizons.” “Peu importe que vous veniez de commencer à apprendre l’allemand, que vous ayez déjà des connaissances, que vous soyez professionnels ou que l’allemand soit votre langue maternelle. Tout le monde est le bienvenu (…) et sera activement impliqué”, font savoir les organisateurs.

Cette semaine est une initiative commune en outre de l’ambassade d’Allemagne, du Goethe-Institut Belgique, de la Communauté germanophone, ou encore de l’Association belge des germanistes et professeurs d’allemand (BGDV), entre autres. Toutes les informations liées à la Semaine de l’allemand sont disponibles en français sur le site www.wochefuerdeutsch.be.

Belga – Photo : Belga